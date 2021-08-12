Умерала звезда сериала «Шерлок» Уна Стаббс
Уход актрисы родственники подтвердили официальным заявлением: «Мама тихо скончалась сегодня в окружении семьи в Эдинбурге. Мы просим о конфиденциальности и понимании в это трудное и печальное для нас время», — сообщили они, пишет Daily Mail.
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Фото: UPPA/Global Look Press
Уна Стаббс дважды была в браке. В период с 1958 по 1969 год ее мужем был актер Питер Гилмор, с которым они усыновили сына Джейсона. А после — вышла замуж за Никки Хенсона. Но и этот союз не был долгим — супруги расстались в 1975 году, но сохранили теплые отношения ради сыновей, Джо и Кристиана.
Свою скорбь о кончине Уны выразил и ее агент и сказал, что будет скучать по ней и помнить ее всегда. А также, отметил, что Стаббс была актриса с 50-летним стажем. В 1965 году Стаббс дебютировала на телевидении как танцовщица в группе «Дуги Сквайрс», спустя восемь лет она получила свою первую главную роль — актриса сыграла в музыкальной комедии «Летние каникулы». Но мировую известность актриса обрела после роли очаровательной хозяйки квартиры, где проживал Шерлок Холмс в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Актриса принимала активное участие в съемках в период с 2010 по 2017 год.
Фото и видео: Can You Handle The Truth, КиноПоиск, Global Look Press, кадры из фильмов и шоу
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