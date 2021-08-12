Умерала звезда сериала «Шерлок» Уна Стаббс

Свою скорбь о кончине Уны выразил и ее агент и сказал, что будет скучать по ней и помнить ее всегда. А также, отметил, что Стаббс была актриса с 50-летним стажем. В 1965 году Стаббс дебютировала на телевидении как танцовщица в группе «Дуги Сквайрс», спустя восемь лет она получила свою первую главную роль — актриса сыграла в музыкальной комедии «Летние каникулы». Но мировую известность актриса обрела после роли очаровательной хозяйки квартиры, где проживал Шерлок Холмс в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Актриса принимала активное участие в съемках в период с 2010 по 2017 год.