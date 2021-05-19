Звезда фильма «Собачье сердце» Владимир Федоров умер в возрасте 82 лет

На 83-м году жизни ушел из жизни актер Владимир Федоров, ставший знаменитым после роли колдуна Черномора в сказке «Руслан и Людмила» и злодея Туранчокса из фантастического фильма «Через тернии к звездам». Федоров за свою карьеру снялся в более чем 30 известных фильмах.

О кончине артиста сообщил его друг Иван Шаблов на странице в Facebook. «Большой Человек невысокого роста. Артист, физик-ядерщик, гражданин и Человек! У него были золотые руки и светлая голова», — отметил Шаблов.

По своей основной профессии Федоров был физиком-ядерщиком, он окончил Институт биофизики Минздрава СССР в 1964 году и работал по специальности. За всю жизнь Владимир был автором более 50 научных работ и блестящим ученым.

Актер дебютировал в кино в возрасте 32 лет в роли Черномора. Режиссера фильма привлекла необычная внешность Владимира — его рост составлял всего 130 сантиметров. Картина принесла артисту известность и новые роли в кино.

Причина смерти Федорова не уточняется, но в 2016 году он перенес инсульт, а последние годы страдал от проблем с сердцем.