76-летний основатель группы «Доктор Ватсон» скончался из-за коронавируса
Ранним утром 28 июня на 77-м году ушел из жизни основатель ретро-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов.
«Он лечился от коронавируса, но болезнь оказалась сильнее. Мерцательная аритмия на фоне ковида», — цитирует пиар-менеджера коллектива издание gazeta.ru. Последние дни жизни музыкант провел в институте им. Склифосовского.
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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Светила медицины не смогли его спасти, организм с их помощью не справился с вирусом.
Георгий Мамиконов ушел из жизни в реанимации, где находился без сознания. О месте и дате прощания с артистом поклонникам сообщат позже.
Музыкант родился в Москве в 1945 году. Коллектив он основал в 1985-м, но тогда группа называлась «Сюрприз», что очень подходило ее репертуару. Артисты выбрали для себя жанр ретро, пели попурри из хитов прошлого, а на сцене устраивали целые театрализованные представления. Дебют коллектива состоялся в программах «Утренняя почта» и «Вокруг смеха». Через четыре года коллектив обрел свое нынешнее название «Доктор Ватсон».
Фото и видео: Anatoly Lomohov, Yulia Kapishnikova, Natalya Loginova, Viktor Chernov/ Global Look press, Amen Project Production
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