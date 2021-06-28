76-летний основатель группы «Доктор Ватсон» скончался из-за коронавируса

Георгий Мамиконов ушел из жизни в реанимации, где находился без сознания. О месте и дате прощания с артистом поклонникам сообщат позже.

Музыкант родился в Москве в 1945 году. Коллектив он основал в 1985-м, но тогда группа называлась «Сюрприз», что очень подходило ее репертуару. Артисты выбрали для себя жанр ретро, пели попурри из хитов прошлого, а на сцене устраивали целые театрализованные представления. Дебют коллектива состоялся в программах «Утренняя почта» и «Вокруг смеха». Через четыре года коллектив обрел свое нынешнее название «Доктор Ватсон».