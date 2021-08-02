Умер Анатолий Рудаков: актер не справился с коронавирусом
О смерти актера сообщила бывшая сотрудница кинокомпании «Ленфильм» Ирина Тарасова. По ее словам, причиной кончины заслуженного артиста РФ стали последствия COVID-19. «Боже мой, неделю назад делала поздравительный пост... Поздравляла Толика с днем рождения! А он уже лежал с ковидом... Не справился», — написала она на своей странице в Instagram.
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Фото: Сайт Кино-театр.ру
Родился Анатолий Рудаков 24 июля 1950 года в деревне Большое Ситно Витебской области в Белоруссии. В 1975 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии и стал актером киностудии «Ленфильм».
Еще во время учебы начал сниматься в кино. Первая роль — ефрейтор Осинин в картине режиссера Бирмана «Я служу на границе» (1973). Активно снимался в 1970-х и 80-х. На его счету роли в сотнях картин: «Сержант милиции», «Труффальдино из Бергамо», «Ярославна, королева Франции», «Трое в лодке, не считая собаки», «Агент национальной безопасности» и десятках других. В начале 1990-х на 5 лет ушел в другую сферу деятельности, начал заниматься металлургией.
В 2006 году основал кинокомпанию «Киноцентр», в которой являлся генеральным директором и продолжил сниматься в сериалах.
Фото и видео: Кино-театр.ру, ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
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