Умер Анатолий Рудаков: актер не справился с коронавирусом

Еще во время учебы начал сниматься в кино. Первая роль — ефрейтор Осинин в картине режиссера Бирмана «Я служу на границе» (1973). Активно снимался в 1970-х и 80-х. На его счету роли в сотнях картин: «Сержант милиции», «Труффальдино из Бергамо», «Ярославна, королева Франции», «Трое в лодке, не считая собаки», «Агент национальной безопасности» и десятках других. В начале 1990-х на 5 лет ушел в другую сферу деятельности, начал заниматься металлургией.

В 2006 году основал кинокомпанию «Киноцентр», в которой являлся генеральным директором и продолжил сниматься в сериалах.