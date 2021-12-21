Кафельникова с Петришиным, Хилтон с Реумом и другие самые красивые пары молодоженов 2021 года

Алеся Кафельникова и Георгий Петришин

22 мая

Алеся Кафельникова после череды неудачных романов вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина. До женитьбы избранник модели также был замечен в отношениях с несколькими известными женщинами, в том числе Светланой Ходченковой. Он даже делал ей предложение руки и сердца, но до загса они так и не дошли.

Вскоре после свадьбы у Георгия и Олеси родилась дочь Киара. Пара пока не показывает малышку миру.

В недавнем интервью молодая мать призналась, что знакомство с будущим мужем буквально спасло ее. Известно, что ранее у Алеся были пагубные привычки.

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