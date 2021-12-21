Кафельникова с Петришиным, Хилтон с Реумом и другие самые красивые пары молодоженов 2021 года

Кафельникова с Петришиным, Хилтон с Реумом и другие самые красивые пары молодоженов 2021 годаТоп-10 самых ярких и необычных свадеб, по версии Passion.ru
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Фото: www.instagram.com/kafelnikova_a
Алеся Кафельникова и Георгий Петришин
22 мая
Алеся Кафельникова после череды неудачных романов вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина. До женитьбы избранник модели также был замечен в отношениях с несколькими известными женщинами, в том числе Светланой Ходченковой. Он даже делал ей предложение руки и сердца, но до загса они так и не дошли.
Вскоре после свадьбы у Георгия и Олеси родилась дочь Киара. Пара пока не показывает малышку миру.
В недавнем интервью молодая мать призналась, что знакомство с будущим мужем буквально спасло ее. Известно, что ранее у Алеся были пагубные привычки.
Китти Спенсер и Майкл Льюис
23 июля
Летом в Instagram-аккаунте 30-летней племянницы леди Дианы появились фото со свадебного торжества. Китти Спенсер вышла замуж за бизнесмена Майкла Льюиса, который на пять лет старше ее отца.
Роман Китти и Майкла начался в 2018 году, вскоре после знакомства он сделал молодой избраннице предложение, но свадьбу отложили из-за начавшейся пандемии коронавируса. В итоге торжество состоялось в Италии через два года после начала отношений молодоженов.
Моргенштерн и Дилана Зинатуллина
31 августа
Фото: www.instagram.com/morgen_shtern
Король эпатажа и хайпа женился на Диларе после нескольких лет отношений. Предложение рэпер и бизнесмен сделал любимой после того, как она сама публично попросила его жениться на ней. Моргенштерн после помолвки заявил, что откладывать свадьбу не будут и сыграют ее до осени. И парочка в этот срок уложилась.
Свадьба, ведущей на которой стала Ксения Собчак, проходила в стиле 1990-х годов: с запусканием голубей, с пышным «зефирным» платьем невесты, с украшенными недорогими машинами и прочей модной атрибутикой того времени.
Гвен Стефани и Блейк Шелтон
3 июля
Помолвка Гвен и Блейка состоялась еще осенью 2020-го. Скромную свадьбу в кругу близких влюбленные сыграли на ранчо, в часовне, которую Шелтон построил специально для торжества.
Для Гвен брак стал вторым, у нее есть трое сыновей от экс-супруга Гэвина Россдэйла, а Блейк женился в третий раз.
Константин и Валерия Ивлевы
14 февраля
Известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев женился на Валерии Куденковой в День святого Валентина. А вскоре молодожены обвенчались в Тамани. О своих отношениях они объявили в 2020-м, после того как стало известно о разводе Ивлева с первой супругой после 23 лет брака.
Тогда на телеведущего и его молодую избранницу (она моложе на 18 лет) вылилось немало негатива, но они на все нелестные реплики в свой адрес отвечали пожеланиями всем любви и счастья.
А недавно супруги объявили, что скоро у них родится малыш.
Николас и Рико Кейдж
16 февраля
Фото: East News
Звезда Голливуда после череды неудачных браков не терял надежды, что однажды обретет в жизни ту самую — единственную и неповторимую. Ею стала японка Рико Шибата, которая после свадьбы взяла фамилию мужа.
Церемония состоялась в Лас-Вегасе, и на праздник невеста надела кимоно ручной работы. Удивительно, но предложение руки и сердца нетерпеливый Кейдж сделал по FaceTime. Он и его молодая избранница были разлучены из-за пандемии, а откладывать помолвку он не хотел.
Брак стал для актера пятым, а для Рико — первым.
Федук и Саша Новикова
23 мая
Музыкант Федор Инсаров (Федук) и дочь известного ресторатора Аркадия Новикова Александра не делятся подробностями личной жизни. Часто о важных событиях в семье они рассказывают время спустя.
Так стало и с их свадьбой: влюбленные тайно сходили в загс, и лишь потом, когда их уже начали подозревать в женитьбе (Аркадий Новиков в соцсети «спалил» кольцо дочери), они подтвердили, что стали мужем и женой.
В декабре Саша рассекретила свою беременность.
Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене
11 сентября
Брат герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Джеймс с третьей попытки женился на возлюбленной. Свадебная церемония проходила во французской деревне Борм-ле-Мимоза. На свадьбе среди гостей была и Кейт с Уильямом и детьми, и ее сестра Пиппа с мужем и детьми, а также родители Кейт Кэрол и Майк Миддлтон.
Ранее влюбленным по разным причинам дважды переносили свадьбу.
Александр Градский и Марина Коташенко
Октябрь
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
История Александра Градского и Марины Коташенко — самая трогательная в подборке Passion.ru. Мэтр отечественной эстрады и его красавица-жена — мать двоих его маленьких сыновей прожили без регистрации брака 17 лет.
Мужем и женой они стали в октябре 2021-го, не привлекая внимания общественности. Градский узаконил отношения с Коташенко, когда понял, что после перенесенного коронавируса здоровье сильно его подводит.
Мэтр отечественной эстрады, один из основоположников отечественного рока, педагог и наставник популярного шоу «Голос» ушел из жизни 28 ноября.
Пэрис Хилтон и Картер Реум
12 ноября
40-летняя Пэрис Хилтон наконец-таки вышла замуж. Известная в нулевых светская львица трижды была помолвлена, но ни один из женихов так и не довел ее до алтаря.
Истинным счастьем Пэрис стал бизнесмен Картер Реум. В течение всего романа Хилтон не уставала признаваться ему в любви, называя лучшим в мире мужчиной. Свадьбу Пэрис ждала долго, поэтому свой шикарный праздник продумала до мелочей. В торжественный день она сменила несколько платьев от известных дизайнеров.
И теперь новоиспеченная жена отмечает все даты, связанные с бракосочетанием, а ее страница в Instagram переполнена фото с любимым.
Узами брака в 2021-м себя также связали:
- Ольга Орлова
- Внучка нефтяного магната Айви Гетти
- Принцесса Японии Мако
- Певица Монеточка
- Ведущие шоу «Орел и решка» Антон Лаврентьев и Алина Астровская
- Катерина Шпица
- Кэти Перри и Орландо Блум
- Сын Жан-Клода Ван Дамма Кристофер
- Марина Орлова
- Марина Федункив
- Хоккеист Иван Телегин
- Телеведущий Андрей Норкин
- Лили Коллинз
- Кристина Риччи
- Дочь Пола Уокера Мидоу
Фото и видео: Instagram, East News, Getty Images, Anatoly Lomokhov/ Global Look press