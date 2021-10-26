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Принцесса Японии покинула королевскую семью ради брака с простолюдином

30-летняя дочь наследника престола принца Акисино и племянница императора Нарухито принцесса Мако и ее однокурсник Кэй Комуро сочетались узами брака во вторник, 26 октября. Пара не устраивала пышное торжество, а на саму роспись даже не явилась. Все документы на регистрацию были переданы представителями императорского двора.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Принцесса Мако с супругом Кэй Комуро

Фото: Getty Images

Накануне свадьбы принцесса покинула королевскую семью, где до этого проживала с отцом, его супругой и младшей сестрой. 26 октября Мако в последний раз посетила Императорский дворец, где встретилась с семьей, а также бабушкой и дедушкой — императором Акихито и экс-императрицей Митико.

Принцесса Мако покидает императорскую семью

Принцесса Мако покидает императорскую семью

Фото: Getty Images

Принцесса и Кэй Комуро познакомились в Международном христианском университете Токио, где вместе учились. Возлюбленные помолвлены еще с 2017 года, но свадьбу решено было перенести на три года из-за церемонии передачи престола от Акихито его старшему сыну Нарухито.

Официально отец Мако поддержал решение дочери выйти замуж за любимого человека, несмотря на его социальный статус. Хотя в СМИ упорно ходят слухи о его пренебрежении к зятю. Также из-за негативной реакции общественности на этот союз Мако отказалась от положенных ей по традиции денег — около 1,3 млн долларов.

После официальной регистрации брака экс-наследница императорского двора стала обычной гражданкой Японии и взяла фамилию мужа, став Мако Комуро.

После долгожданной свадьбы молодожены намерены покинуть Японию и переехать жить в Нью-Йорк, США.

Фото и видео: Global Look Press, Getty Images