Принцесса Японии покинула королевскую семью ради брака с простолюдином

Принцесса и Кэй Комуро познакомились в Международном христианском университете Токио, где вместе учились. Возлюбленные помолвлены еще с 2017 года, но свадьбу решено было перенести на три года из-за церемонии передачи престола от Акихито его старшему сыну Нарухито.

Официально отец Мако поддержал решение дочери выйти замуж за любимого человека, несмотря на его социальный статус. Хотя в СМИ упорно ходят слухи о его пренебрежении к зятю. Также из-за негативной реакции общественности на этот союз Мако отказалась от положенных ей по традиции денег — около 1,3 млн долларов.

После официальной регистрации брака экс-наследница императорского двора стала обычной гражданкой Японии и взяла фамилию мужа, став Мако Комуро.

После долгожданной свадьбы молодожены намерены покинуть Японию и переехать жить в Нью-Йорк, США.