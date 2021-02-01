Монеточка устроила свадебное торжество через месяц после росписи

«Наша свадьба не похожа на концовку сказки Disney, не похожа на свадьбу наших родителей, не похожа на стильное торжество Instagram-селебрити... Она только наша. И вы приглашены, мои драгоценные ребята! Чье-то счастье любит тишину, а мое любит громкие песни, танцы и искры радости. Потому что это я. И я рада стать еще ближе с вами», — рассказала под публикацией со свадебным видео Елизавета.

26 декабря Монеточка расписалась с Виктором Исаевым, с которым не только давно встречается, но и сотрудничает — Исаев пишет для Лизы музыку.

Ранее певица также удивила поклонников неожиданной фотографией с огромным животом, под которым подписчики предположили, что причиной свадьбы стала беременность. Однако на следующий день Монеточка призналась, что это была просто шутка.