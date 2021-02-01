Монеточка устроила свадебное торжество через месяц после росписи
Фото: www.instagram.com/zarykovskaya/?hl=ru
Монеточка вышла замуж за своего избранника Виктора Исаева еще в конце декабря, однако после снятия коронавирусных ограничений пара решила устроить торжественную церемонию.
Пышная церемония бракосочетания состоялась в это воскресенье, 31 января.
На мероприятии появилось много известных людей, которых с Монеточкой связывает дружба или работа. Так, среди гостей были Сергей Бурунов, Саша Бортич.
«Наша свадьба не похожа на концовку сказки Disney, не похожа на свадьбу наших родителей, не похожа на стильное торжество Instagram-селебрити... Она только наша. И вы приглашены, мои драгоценные ребята! Чье-то счастье любит тишину, а мое любит громкие песни, танцы и искры радости. Потому что это я. И я рада стать еще ближе с вами», — рассказала под публикацией со свадебным видео Елизавета.
26 декабря Монеточка расписалась с Виктором Исаевым, с которым не только давно встречается, но и сотрудничает — Исаев пишет для Лизы музыку.
Ранее певица также удивила поклонников неожиданной фотографией с огромным животом, под которым подписчики предположили, что причиной свадьбы стала беременность. Однако на следующий день Монеточка призналась, что это была просто шутка.
Фото и видео: Instagram
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