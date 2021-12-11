Константин Ивлев поделился впечатлениями о беременности молодой супруги

Константин в новом интервью «Телепрограмме» рассказал о своих чувствах по поводу беременности супруги Валерии и скорому рождению их общего ребенка. Для девушки он станет первым, а Ивлев уже воспитывает двоих детей от предыдущего брака.

«Знаете, это каждый раз безумно приятное времяпрепровождение. При этом это сложная работа. Конечно, беременности у всех женщин проходят по-разному. У нас беременность проходит нормально. Поэтому я не испытываю никаких потрясений, я в хорошем настрое, мои дети знают о скором пополнении и очень этому рады. Спасибо Богу за то, что он дает», — поделился шеф-повар.

Напомним, что Ивлев познакомился с 28-летней журналисткой Валерией, когда уже более 20 лет состоял в браке с супругой Марией, которая родила ему сына Матвея и дочь Марию.