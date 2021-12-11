Константин Ивлев поделился впечатлениями о беременности молодой супруги
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @valeriya__ivleva/Instagram
Константин в новом интервью «Телепрограмме» рассказал о своих чувствах по поводу беременности супруги Валерии и скорому рождению их общего ребенка. Для девушки он станет первым, а Ивлев уже воспитывает двоих детей от предыдущего брака.
«Знаете, это каждый раз безумно приятное времяпрепровождение. При этом это сложная работа. Конечно, беременности у всех женщин проходят по-разному. У нас беременность проходит нормально. Поэтому я не испытываю никаких потрясений, я в хорошем настрое, мои дети знают о скором пополнении и очень этому рады. Спасибо Богу за то, что он дает», — поделился шеф-повар.
Напомним, что Ивлев познакомился с 28-летней журналисткой Валерией, когда уже более 20 лет состоял в браке с супругой Марией, которая родила ему сына Матвея и дочь Марию.
Из-за профессии Константина его часто сравнивают с легендарным шеф-поваром и тоже телеведущим Гордоном Рамзи, который славится своим более суровым нравом. Ивлев не скрывает, что привык к подобным сравнениям и он даже видит сходство между ним и западным коллегой. Разве что темперамент у Константина более сдержанный.
«Всегда будут сравнения, поэтому меня это не бесит и не льстит. Просто спасибо, что люди принимают стиль моей работы. Мне нравится, что они понимают: я не шизофреник, который все время ругается и бьет посуду», — заметил Константин.
Фото и видео: Instagram