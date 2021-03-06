Любви все возрасты покорны: 57-летний Николас Кейдж женился на 26-летней японке

Такую дату для проведения торжества пара выбрала специально. По словам знаменитости, в этот день родился отец его возлюбленной, которого уже нет в живых. Как оказалось, актер сделал своей любимой предложение по FaceTime.

Для cвадьбы невеста выбрала японское кимоно ручной работы из города Киото. Молодожены обменялись традиционными клятвами по католическим и синтоистским обычаям. После Рико взяла фамилию новоиспеченного супруга.

Напомним, что в 1995 году актер впервые официально заключил брак с актрисой Патрисией Аркетт, с которой он прожил вместе шесть лет. Во второй раз под венец актер пошел с дочерью Элвиса Пресли Лизой Марией. Спустя 109 дней они также развелись. Дольше всего продлился третий брак актера с официанткой Элис Ким. Они прожили вместе почти 11 лет и стали родителями — Элис родила сына Кал-Эла. Также у Николаса есть старший сын Уэстон от отношений с актрисой Кристиной Фалтон. Четвертый брак с визажистом Эрикой Койке тоже продлился не долго, удивитесь, но всего лишь 4 дня!