40-летняя Пэрис Хилтон впервые вышла замуж

Интересно, что молодожены знакомы уже более 15 лет, однако близкие отношения у них начались всего два года назад. А ранее Пэрис удивила своих поклонников объявлением о помолвке. Предложение своей возлюбленной Картер сделал во время путешествия в честь ее дня рождения. При этом также присутствовала младшая сестра Пэрис Ники Хилтон.

Этим летом в Сети появились и слухи о том, что Пэрис Хилтон ждет ребенка — виной тому фото, на котором из-за ракурса живот кажется округлившимся.

Сама Хилтон поспешила прокомментировать эти слухи:

«Я не беременна. Я жду свадьбу в следующем году», — заявила она, отметив, что заводить детей, о которых она давно мечтает, Пэрис собирается не раньше, чем выйдет замуж. Возможно, теперь стоит ждать новостей о грядущем пополнении.