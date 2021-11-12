40-летняя Пэрис Хилтон впервые вышла замуж
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Фото: Billy Bennight/AdMedia
Пэрис Хилтон официально вышла замуж. Об этом она сообщила в своем личном блоге.
Как пишут СМИ, торжественная церемония состоялась в поместье Бель-Эйр, которое принадлежало покойному дедушке Пэрис.
Интересно, что, хотя о свадьбе Пэрис знала давно и долго к ней готовилась, платье она выбрала, по ее словам, только поздно вечером накануне церемонии. Замуж Хилтон вышла в роскошном наряде от Oscar de la Renta.
Интересно, что молодожены знакомы уже более 15 лет, однако близкие отношения у них начались всего два года назад. А ранее Пэрис удивила своих поклонников объявлением о помолвке. Предложение своей возлюбленной Картер сделал во время путешествия в честь ее дня рождения. При этом также присутствовала младшая сестра Пэрис Ники Хилтон.
Этим летом в Сети появились и слухи о том, что Пэрис Хилтон ждет ребенка — виной тому фото, на котором из-за ракурса живот кажется округлившимся.
Сама Хилтон поспешила прокомментировать эти слухи:
«Я не беременна. Я жду свадьбу в следующем году», — заявила она, отметив, что заводить детей, о которых она давно мечтает, Пэрис собирается не раньше, чем выйдет замуж. Возможно, теперь стоит ждать новостей о грядущем пополнении.
Фото: Instagram, Global Look press