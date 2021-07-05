Гвен Стефани вышла замуж за музыканта Блейка Шелтона
Гвен Стефани вышла замуж за своего возлюбленного Блейка Шелтона. Об этом сообщает Page Six.
Торжество состоялось 3 июля на ранчо Шелтона, в небольшой часовне, которую музыкант специально построил для бракосочетания. Пригласили только самых близких, а сама церемония была скромной и без лишней помпезности.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @blakeshelton
О помолвке музыкантов стало известно еще прошлой осенью – Шелтон преподнес своей возлюбленной кольцо с крупным бриллиантом.
Роман пары длится с 2015 года – они познакомились на музыкальном шоу The Voice, и на тот момент залечивали душевные травмы –Гвен после развода с супругом, с которым прожила 13 лет, а Блейк тогда едва развелся с женой, с которой был в браке четыре года.
От Гэвина Россдейла у певицы есть трое детей, а расставание супругов стало для ее поклонников большой неожиданностью.
Фото: Instagram Гвен Стефани, Блейка Шелтона, Global Look Press
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