passion.ru

Гвен Стефани вышла замуж за музыканта Блейка Шелтона

Свадьба была скромной и только для самых близких, и состоялась на ранчо певца в штате Оклахома.
Гвен Стефани вышла замуж за музыканта Блейка Шелтона

Гвен Стефани вышла замуж за своего возлюбленного Блейка Шелтона. Об этом сообщает Page Six.

Торжество состоялось 3 июля на ранчо Шелтона, в небольшой часовне, которую музыкант специально построил для бракосочетания. Пригласили только самых близких, а сама церемония была скромной и без лишней помпезности.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Блейк Шелтон на рыбалке

Фото: @blakeshelton

О помолвке музыкантов стало известно еще прошлой осенью – Шелтон преподнес своей возлюбленной кольцо с крупным бриллиантом.

Роман пары длится с 2015 года – они познакомились на музыкальном шоу The Voice, и на тот момент залечивали душевные травмы –Гвен после развода с супругом, с которым прожила 13 лет, а Блейк тогда едва развелся с женой, с которой был в браке четыре года.

От Гэвина Россдейла у певицы есть трое детей, а расставание супругов стало для ее поклонников большой неожиданностью.

Фото: Instagram Гвен Стефани, Блейка Шелтона, Global Look Press

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!