Гвен Стефани вышла замуж за музыканта Блейка Шелтона

Роман пары длится с 2015 года – они познакомились на музыкальном шоу The Voice, и на тот момент залечивали душевные травмы –Гвен после развода с супругом, с которым прожила 13 лет, а Блейк тогда едва развелся с женой, с которой был в браке четыре года.

От Гэвина Россдейла у певицы есть трое детей, а расставание супругов стало для ее поклонников большой неожиданностью.