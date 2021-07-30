Сыгравшая Юлию Началову актриса Марина Орлова вышла замуж — фото со свадьбы

В блогах молодоженов появились нежные свадебные фото. «Это такое счастье быть твоей женой», — подписала актриса снимки.

Судя по антуражу, церемония проходила за границей. А еще несколько дней назад Марина публиковала фото из Италии.

Для свадьбы Марина Орлова выбрала платье со шлейфом, расшитый жемчугом ободок и длинную фату. А Георгий надел светлый элегантный костюм-тройку.