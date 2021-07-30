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Сыгравшая Юлию Началову актриса Марина Орлова вышла замуж — фото со свадьбы

Избранником 35-летней артистки стал ее 25-летний коллега Георгий Кирьянов, известный по фильму «Чернобыль: Зона отчуждения». Молодожены опубликовали снимки с торжества, прошедшего в Европе.
Сыгравшая Юлию Началову актриса Марина Орлова вышла замуж — фото со свадьбы

Марина Орлова не любит часто делиться подробностями личной жизни. В прошлом году она сообщила о помолвке с молодым актером Георгием Кирьяновым. После она отношения не комментировала. Впрочем, сами за себя говорят десятки совместных фотографий в их блогах. Влюбленные ведут активный образ жизни и много путешествуют.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Орлова невеста

Фото: www.instagram.com/marinaorlovaofficial

Марина Орлова, прославившаяся после выхода фильма о Юлии Началовой, поделилась с поклонниками радостной новостью — она и Георгий поженились.

В блогах молодоженов появились нежные свадебные фото. «Это такое счастье быть твоей женой», — подписала актриса снимки.

Судя по антуражу, церемония проходила за границей. А еще несколько дней назад Марина публиковала фото из Италии.

Для свадьбы Марина Орлова выбрала платье со шлейфом, расшитый жемчугом ободок и длинную фату. А Георгий надел светлый элегантный костюм-тройку.

Марина Орлова снялась в 45 фильмах. Среди них «Громовы», «Под прикрытием» и другие. В начале 2021 года состоялась премьера телевизионного фильма о Юлии Началовой, где актриса исполнила роль певицы. Фильм рассказывал о последних днях Юлии и ее борьбе с тяжелыми болезнями.

Фото и видео: Instagram

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