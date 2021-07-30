Сыгравшая Юлию Началову актриса Марина Орлова вышла замуж — фото со свадьбы
Марина Орлова не любит часто делиться подробностями личной жизни. В прошлом году она сообщила о помолвке с молодым актером Георгием Кирьяновым. После она отношения не комментировала. Впрочем, сами за себя говорят десятки совместных фотографий в их блогах. Влюбленные ведут активный образ жизни и много путешествуют.
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Фото: www.instagram.com/marinaorlovaofficial
Марина Орлова, прославившаяся после выхода фильма о Юлии Началовой, поделилась с поклонниками радостной новостью — она и Георгий поженились.
В блогах молодоженов появились нежные свадебные фото. «Это такое счастье быть твоей женой», — подписала актриса снимки.
Судя по антуражу, церемония проходила за границей. А еще несколько дней назад Марина публиковала фото из Италии.
Для свадьбы Марина Орлова выбрала платье со шлейфом, расшитый жемчугом ободок и длинную фату. А Георгий надел светлый элегантный костюм-тройку.
Марина Орлова снялась в 45 фильмах. Среди них «Громовы», «Под прикрытием» и другие. В начале 2021 года состоялась премьера телевизионного фильма о Юлии Началовой, где актриса исполнила роль певицы. Фильм рассказывал о последних днях Юлии и ее борьбе с тяжелыми болезнями.
Фото и видео: Instagram
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