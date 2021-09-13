Брат Кейт Миддлтон сыграл свадьбу после того, как дважды отложил ее - герцоги среди гостей

Герцоги Кембриджские, Уильям и Кейт Миддлтон вместе с детьми отпраздновали свадьбу брата герцогини, Джеймса Миддлтона, которому наконец удалось жениться на своей возлюбленной, дочери французского дипломата в отставке Ализе Тевене. Об этом сообщает Page Six.

Свадьба прошла в деревне под названием Борм-ле-Мимоза во Франции, и собрала всех родственников по линии Кейт – на церемонию приехали родители Кейт, Кэрол и Майк Миддлтоны и ее сестра Пиппа со своим супругом и двумя детьми.