Брат Кейт Миддлтон сыграл свадьбу после того, как дважды отложил ее - герцоги среди гостей
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Фото: @jmidy
Герцоги Кембриджские, Уильям и Кейт Миддлтон вместе с детьми отпраздновали свадьбу брата герцогини, Джеймса Миддлтона, которому наконец удалось жениться на своей возлюбленной, дочери французского дипломата в отставке Ализе Тевене. Об этом сообщает Page Six.
Свадьба прошла в деревне под названием Борм-ле-Мимоза во Франции, и собрала всех родственников по линии Кейт – на церемонию приехали родители Кейт, Кэрол и Майк Миддлтоны и ее сестра Пиппа со своим супругом и двумя детьми.
«Мистер и миссис Миддлтон. Вчера я женился на главной любви всей моей жизни, в окружении моей семьи, друзей и, конечно же, нескольких собак в прекрасной деревне Борм-ле-Мимоза. Просто невозможно рассказать словами, насколько я счастлив», — трогательно подписал Джеймс публикацию в Instagram, посвященную свадьбе.
Стоит отметить, что у брата герцогини и его невесты очень милая история знакомства — одна из собак-любимиц Джеймса во время прогулки подбежала к Ализе.
У членов семьи Миддлтон прекрасные отношения как между собой, так и с королевской семьей. Семья очень поддержала Уильяма во время его конфликта с принцем Гарри и неприятной историей с Меган Маркл, и всегда старалась оправдать королевскую семью в глазах общественности.
Фото: Global Look press, Instagram