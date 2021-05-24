Саша Новикова и Feduk тайно поженились?

Музыкант Feduk и Александра Новикова, дочь известного московского ресторатора, в выходные тайно расписались. Ранее СМИ сообщили, что пару заметили у одного из российских ЗАГСов. Об этом писал телеграм-канал «Только никому».

А вечером в воскресенье в блоге самого Аркадия Новикова появилось видео с участием дочери, и на ее безымянном пальце появилось обручальное кольцо.

Как пишут в телеграм-канале, свадьба была скромная и только для своих.