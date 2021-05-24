Саша Новикова и Feduk тайно поженились?
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @fedukone
Музыкант Feduk и Александра Новикова, дочь известного московского ресторатора, в выходные тайно расписались. Ранее СМИ сообщили, что пару заметили у одного из российских ЗАГСов. Об этом писал телеграм-канал «Только никому».
А вечером в воскресенье в блоге самого Аркадия Новикова появилось видео с участием дочери, и на ее безымянном пальце появилось обручальное кольцо.
Как пишут в телеграм-канале, свадьба была скромная и только для своих.
Фото: @novikovarkadiy
Фото: @novikovarkadiy
Отношения музыканта и Саши продолжаются уже давно, а некоторое время назад они появились в шикарной фотосессии для глянцевого журнала. 30-летняя Саша Новикова и 29-летний певец Feduk появились на обложке Tattler и рассказали о своих отношениях и планах на будущее. Музыкант вместе со своей возлюбленной провел карантин, а после этого пара начала планировать свадьбу.
Фото: Instagram Федука, Аркадия Новикова
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