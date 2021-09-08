Лили Коллинз вышла замуж: «Никогда не была счастливее»

Лили и Чарли счастливы в отношениях с 2019 года. А прошлой осенью актриса получила предложение руки и сердца от 38-летнего режиссера. «То, что начиналось как сказка, теперь является моей вечной реальностью. Я никогда не смогу правильно описать, насколько потусторонними были прошлые выходные, но магия — это довольно хорошее слово для начала», — делилась Коллинз.

Удача на стороне Коллинз и в профессиональном плане: недавно она стала официальным лицом компании Cartier. Любопытно, что для «золотой девочки» Лили, выросшей под светом софитов (у Лили отец рок-певец Фил Коллинз), Cartier — очень личная и семейная история: «Моя мама всегда носила мужские часы Cartier, когда я росла. Мне всегда нравилось, как эти часы выглядит на ее запястье, а затем на мой 18-й день рождения она подарила мне их, сказав, что они будут со мной всю мою жизнь», — рассказывала ранее Лили.