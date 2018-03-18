Некоторое время назад в Сети появились слухи о возобновлении романа между актрисой Светланой Ходченковой и бизнесменом Георгием Петришиным. Пара вместе провела небольшой отпуск на Бали, а источник из окружения актрисы рассказал журналу Starhit, что влюбленным очень комфортно вместе: «У мужчины прекрасное чувство юмора, такта. Как они со Светой отжигали на вечеринках — это надо было видеть!».

Сегодня СМИ сообщили о том, что Светлана Ходченкова собирается замуж. Друзья актрисы уверяют, что она не просто готова к смене семейного положения, но и хочет стать мамой. Стоит отметить, что в 2015 году Петришин сделал своей возлюбленной красивое предложение руки и сердца: мужчина вышел на сцену театра Эстрады после окончания спектакля «История любви», в котором играет Светлана. К тому моменту пара встречалась более пяти лет, однако, по неизвестным причинам влюбленные расстались.