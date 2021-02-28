Катерина Шпица призналась, почему перенесла свадьбу на 6 дней

Катерина Шпица редко рассказывает о личной жизни. Однако после свадьбы решила поделиться с фолловерами историей, почему перенесла торжество на 6 дней. В микроблоге звезда рассказала: «Мы хотели пожениться 18 февраля, в день 3-летия нашего знакомства, а отметить, как водится, в субботу, которая выпадала на 20е. Но жизнь артиста полна сюрпризов :) Как только я согласилась на участие в «Танцах со звездами» и стало известно, что по субботам будут генеральные прогоны, а по воскресеньям — прямые эфиры... сами понимаете. Сначала думали перенести все на лето, а потом решили пойти по зову сердца! И лишь слегка передвинули дату на 24е. До финала проекта 21 февраля мы не занимались подготовкой ,не было ни времени, ни душевных сил. Но я чувствовала, что, хоть и в последний момент, всё сложится! Все, связанное с Русланом, лёгкое, как перышко, и день наш был такой: стремительный, яркий и заснеженно-сказочный. 22го мы поняли, что хотим быть торжественными, пусть у нас будет только регистрация без большого праздника. И понеслась :)».