Катерина Шпица призналась, почему перенесла свадьбу на 6 дней
Фото: @katerinashpitsa / Instagram
Катерина Шпица редко рассказывает о личной жизни. Однако после свадьбы решила поделиться с фолловерами историей, почему перенесла торжество на 6 дней. В микроблоге звезда рассказала: «Мы хотели пожениться 18 февраля, в день 3-летия нашего знакомства, а отметить, как водится, в субботу, которая выпадала на 20е. Но жизнь артиста полна сюрпризов :) Как только я согласилась на участие в «Танцах со звездами» и стало известно, что по субботам будут генеральные прогоны, а по воскресеньям — прямые эфиры... сами понимаете. Сначала думали перенести все на лето, а потом решили пойти по зову сердца! И лишь слегка передвинули дату на 24е. До финала проекта 21 февраля мы не занимались подготовкой ,не было ни времени, ни душевных сил. Но я чувствовала, что, хоть и в последний момент, всё сложится! Все, связанное с Русланом, лёгкое, как перышко, и день наш был такой: стремительный, яркий и заснеженно-сказочный. 22го мы поняли, что хотим быть торжественными, пусть у нас будет только регистрация без большого праздника. И понеслась :)».
Напомним, что 24 февраля Катерина Шпица вышла замуж за своего возлюбленного по имени Руслан. Фотографии со свадьбы с кольцами появились в микроблоге актрисы. Поклонники тепло поздравили актрису. Замуж Катерина собиралась уже давно, еще прошлой весной — однако помешала пандемия коронавируса. В одном из интервью актриса призналась, что хочет настоящее и торжество, и совсем не собирается выходить замуж в масках.
Фото и видео: @katerinashpitsa / Instagram
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