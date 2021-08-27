50-летняя Марина Федункив с молодым мужем сыграли пышную свадьбу в Москве

Напомним, что отношения Федункив и Маджи начались в 2019 году. Они впервые встретились на празднике общего друга, а затем случайно увиделись в самолете. А недавно, супруг Марины рассказал, как его мама отнеслась к тому, что он выбрал себе в жены Марину. Он признался, что женщина была огорчена тем, что избранница ее сына русская, а не итальянка. Марина с будущей свекровью похнакомились по видеосвязи и быстро нашли общий язык.