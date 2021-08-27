50-летняя Марина Федункив с молодым мужем сыграли пышную свадьбу в Москве
Празднование сейчас в самом разгаре: звездные гости танцуют под хиты Николая Баскова в живом исполнении «натурального блондина» в отеле премиального уровня Hyatt Regency в центре Москвы. Зал, предназначенный для больших праздников, украшен элегантно и со вкусом.
Поздравить комедийную артистку пришли ее друзья и коллеги: Мария Кравченко, Екатерина Скулкина, Николай Цискаридзе, Елена Малышева, Николай Наумов, Александр Ревва и многие другие знаменитости. В роли ведущей же выступила блогер Наталья Краснова, которая и сама недавно вышла замуж за мужчину намного младше себя.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @tatarkafm
Несмотря на радость за Марину, у которой ранее уже был опыт несчастливого гражданского брака, многие не сразу поверили в искренность чувств к ней 37-летнего бизнесмена. Как только страсти поулеглись, Федункив снова разогрела подозрения, отказавшись поцеловать мужа на красной дорожке Новой волны. Правда, сослалась на помаду.
Помимо влюбленных жениха и невесты, украшением праздника стал Николай Басков, который с радостью взял в свои руки веселье на празднике и уже через считанные минуты, заставил всех танцевать. Даже Николай Цискаридзе не удержался и полностью отдался танцевальному настроению. Порадовала гостей и сама невеста, исполнив песню.
Напомним, что отношения Федункив и Маджи начались в 2019 году. Они впервые встретились на празднике общего друга, а затем случайно увиделись в самолете. А недавно, супруг Марины рассказал, как его мама отнеслась к тому, что он выбрал себе в жены Марину. Он признался, что женщина была огорчена тем, что избранница ее сына русская, а не итальянка. Марина с будущей свекровью похнакомились по видеосвязи и быстро нашли общий язык.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram