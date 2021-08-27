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50-летняя Марина Федункив с молодым мужем сыграли пышную свадьбу в Москве

Совсем недавно Марина удивила поклонников неожиданной новостью — комедийная артистка выходит замуж за молодого итальянца, который долгое время уже живет в Москве. И, если на скромную церемонию в ЗАГСе, пара решила провести без особой огласки, то пышное торжество решили отметить с размахом. Более того, у артистки сегодня двойной праздник — свадьба и 50-летний юбилей.
50-летняя Марина Федункив с молодым мужем сыграли пышную свадьбу в Москве

Празднование сейчас в самом разгаре: звездные гости танцуют под хиты Николая Баскова в живом исполнении «натурального блондина» в отеле премиального уровня Hyatt Regency в центре Москвы. Зал, предназначенный для больших праздников, украшен элегантно и со вкусом.

Поздравить комедийную артистку пришли ее друзья и коллеги: Мария Кравченко, Екатерина Скулкина, Николай Цискаридзе, Елена Малышева, Николай Наумов, Александр Ревва и многие другие знаменитости. В роли ведущей же выступила блогер Наталья Краснова, которая и сама недавно вышла замуж за мужчину намного младше себя.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Федункив обращается к гостям

Фото: Личный Instagram @tatarkafm

Несмотря на радость за Марину, у которой ранее уже был опыт несчастливого гражданского брака, многие не сразу поверили в искренность чувств к ней 37-летнего бизнесмена. Как только страсти поулеглись, Федункив снова разогрела подозрения, отказавшись поцеловать мужа на красной дорожке Новой волны. Правда, сослалась на помаду.

Помимо влюбленных жениха и невесты, украшением праздника стал Николай Басков, который с радостью взял в свои руки веселье на празднике и уже через считанные минуты, заставил всех танцевать. Даже Николай Цискаридзе не удержался и полностью отдался танцевальному настроению. Порадовала гостей и сама невеста, исполнив песню.

Напомним, что отношения Федункив и Маджи начались в 2019 году. Они впервые встретились на празднике общего друга, а затем случайно увиделись в самолете. А недавно, супруг Марины рассказал, как его мама отнеслась к тому, что он выбрал себе в жены Марину. Он признался, что женщина была огорчена тем, что избранница ее сына русская, а не итальянка. Марина с будущей свекровью похнакомились по видеосвязи и быстро нашли общий язык.

Фото и видео: Instagram

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