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Беременная звезда «Семейки Аддамс» Кристина Риччи вышла замуж за парикмахера

41-летняя актриса Кристина Риччи и ее возлюбленный Марк Хэмптон удивили поклонников, неожиданно опубликовав в соцсетях снимки со своей свадьбы.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Молодожены Кристина Риччи и Марк Хэмптон

Фото: Instagram

Голливудская актриса Кристина Риччи вышла замуж во второй раз всего лишь через год после развода с первым мужем. Брак звезды «Семейки Аддамс» с техником Джеймсом Хирдедженом длился около 7 лет и закончился скандалом, актриса обвинила его в насилии над ней.

Вторым мужем 41-летней актрисы стал парикмахер-стилист Марк Хэмптон. И он, и сама Кристина Риччи сегодня, 10 октября, разместили в соцсетях красноречивые снимки с собственной свадьбы. Хэмптон в качестве подписи оставил лишь хэштег «молодожены», а Риччи написала «Мистер и миссис», поставив эмодзи в виде домика и сердца.

Отметим, что всего два месяца назад Кристина Риччи рассекретила свою вторую беременность. Отцом малыша, пол которого пока не сообщается, является Марк Хэмптон, за которого и вышла замуж артистка. При этом пара встречалась меньше года. Также у Кристины Риччи есть 7-летний сын Фредди от первого супруга.

Фото и видео: @riccigrams/Instagram