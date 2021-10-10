Беременная звезда «Семейки Аддамс» Кристина Риччи вышла замуж за парикмахера
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Фото: Instagram
Голливудская актриса Кристина Риччи вышла замуж во второй раз всего лишь через год после развода с первым мужем. Брак звезды «Семейки Аддамс» с техником Джеймсом Хирдедженом длился около 7 лет и закончился скандалом, актриса обвинила его в насилии над ней.
Вторым мужем 41-летней актрисы стал парикмахер-стилист Марк Хэмптон. И он, и сама Кристина Риччи сегодня, 10 октября, разместили в соцсетях красноречивые снимки с собственной свадьбы. Хэмптон в качестве подписи оставил лишь хэштег «молодожены», а Риччи написала «Мистер и миссис», поставив эмодзи в виде домика и сердца.
Отметим, что всего два месяца назад Кристина Риччи рассекретила свою вторую беременность. Отцом малыша, пол которого пока не сообщается, является Марк Хэмптон, за которого и вышла замуж артистка. При этом пара встречалась меньше года. Также у Кристины Риччи есть 7-летний сын Фредди от первого супруга.
Фото и видео: @riccigrams/Instagram