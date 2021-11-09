Правнучка нефтяного магната Айви Гетти вышла замуж в платье из разбитого зеркала
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @ivygetty
В августе невеста веселилась на девичнике, который родственницы и подруги организовали на Миконосе. Теперь же семья отметила пышную свадьбу, напомнившую роскошную пьесу из нескольких актов. Первый — яркая вечеринка по мотивам фильма Жана-Клода Фореста «Барбарелла». Эстетика конца шестидесятых прослеживалась во всем: от мини-платьев до ослепительного блеска. Айви едва успевала менять наряды и хорошенько запаслась винтажем.
Сборы невесты проходили как одна большая и шумная вечеринка: Гетти вместе с гостьями нарядились в пижамы (кстати, в числе приглашенных была и звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой). Коронный выход и обмен клятвами состоялись в кутюрном платье Maison Margiela, которое было создано легендарным Джоном Гальяно. Наряд и правда заслуживает внимания: десятки сияющих зеркальных осколков были собраны в единую цветочную композицию. Дополняли образ корона и струящаяся фата.
Церемония была продумана до мелочей. Кольца для новобрачных вынес чихуахуа модели, одетый не хуже невесты. Второй выход Гетти — в платье все того же Джона Гальяно. Наряд из полупрозрачного фатина, украшенный мерцающими деталями. К нему — пару будуарных босоножек Dolce & Gabbana и влюбленные глаза.
Фото: Instagram @ivygetty