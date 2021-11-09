Правнучка нефтяного магната Айви Гетти вышла замуж в платье из разбитого зеркала

В августе невеста веселилась на девичнике, который родственницы и подруги организовали на Миконосе. Теперь же семья отметила пышную свадьбу, напомнившую роскошную пьесу из нескольких актов. Первый — яркая вечеринка по мотивам фильма Жана-Клода Фореста «Барбарелла». Эстетика конца шестидесятых прослеживалась во всем: от мини-платьев до ослепительного блеска. Айви едва успевала менять наряды и хорошенько запаслась винтажем.