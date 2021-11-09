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Правнучка нефтяного магната Айви Гетти вышла замуж в платье из разбитого зеркала

26-летняя Айви Гетти — яркая персона Инстаграма, модель и художница. А кроме того — правнучка нефтяного магната Джона Пола Гетти и по совместительству наследница миллиардной империи. На одну холостячку модельной внешности в мире стало меньше: девушка вышла замуж за фотографа Тобиаса Александра Энгеля, с которым некогда познакомилась на Неделе моды в Париже.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Айви Гетти

Фото: Instagram @ivygetty

В августе невеста веселилась на девичнике, который родственницы и подруги организовали на Миконосе. Теперь же семья отметила пышную свадьбу, напомнившую роскошную пьесу из нескольких актов. Первый — яркая вечеринка по мотивам фильма Жана-Клода Фореста «Барбарелла». Эстетика конца шестидесятых прослеживалась во всем: от мини-платьев до ослепительного блеска. Айви едва успевала менять наряды и хорошенько запаслась винтажем.

Instagram @ivygetty / Фото: @josevilla

Сборы невесты проходили как одна большая и шумная вечеринка: Гетти вместе с гостьями нарядились в пижамы (кстати, в числе приглашенных была и звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой). Коронный выход и обмен клятвами состоялись в кутюрном платье Maison Margiela, которое было создано легендарным Джоном Гальяно. Наряд и правда заслуживает внимания: десятки сияющих зеркальных осколков были собраны в единую цветочную композицию. Дополняли образ корона и струящаяся фата.

Instagram @ivygetty / Фото: @josevilla
Instagram @ivygetty / Фото: @josevilla

Церемония была продумана до мелочей. Кольца для новобрачных вынес чихуахуа модели, одетый не хуже невесты. Второй выход Гетти — в платье все того же Джона Гальяно. Наряд из полупрозрачного фатина, украшенный мерцающими деталями. К нему — пару будуарных босоножек Dolce & Gabbana и влюбленные глаза.

Фото: Instagram @ivygetty

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