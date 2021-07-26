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Алеся Кафельникова раскрыла имя и пол новорожденного малыша

Модель ответила на вопросы своих поклонников в сториз в личном блоге.
Алеся Кафельникова раскрыла имя и пол новорожденного малыша

Алеся Кафельникова совсем недавно в первый раз стала мамой. Рождение малыша держалось в секрете — однако после появления на свет первого из внуков отец модели не смог сдержать радости и поделился новостью в Twitter.

Сегодня Алеся наконец ответила на вопросы, которые горячо интересовали ее поклонников, — кто у нее родился.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алеся Кафельникова, селфи

Фото: @kafelnikova_a

Оказалось, что модель стала счастливой мамой дочери, которую назвали Киара. Фамилию девочка получила от лица — ее полное имя Киара Петришина.

Сейчас Алеся наслаждается ролью матери и занимается восстановлением фигуры — по ее словам, она поправилась во время беременности на 16 кг. Однако Кафельникова упорно работает над фигурой — от 12 лишних кг уже удалось избавиться.

К слову, роды, по словам новоиспеченной мамы, прошли хорошо и продлились 6 часов — так что Алеся уже морально готова ко вторым.

Напомним, на последних месяцах беременности Алеся вышла замуж за отца своего ребенка, появившись в элегантном платье невесты, которое мягко подчеркнуло живот.

Она стала первой, кому удалось привести в ЗАГС убежденного холостяка Георгия Петришина — ранее это не удалось Рите Дакоте и Светлане Ходченковой.

Фото: Instagram Алеси Кафельниковой

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