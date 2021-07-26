Алеся Кафельникова раскрыла имя и пол новорожденного малыша

Алеся Кафельникова совсем недавно в первый раз стала мамой. Рождение малыша держалось в секрете — однако после появления на свет первого из внуков отец модели не смог сдержать радости и поделился новостью в Twitter.

Сегодня Алеся наконец ответила на вопросы, которые горячо интересовали ее поклонников, — кто у нее родился.