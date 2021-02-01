Звезды шоу «Орел и решка» Лаврентьев и Астровская поженились через 1,5 года после помолвки
Фото: www.instagram.com/antonlavrentiev/
Ведущие трэвел-шоу «Орел и решка» Антон Лаврентьев и Алина Астровская объявили о помолвке осенью 2019-го. И теперь стало известно, что телеведущие, не раскрывающие детали личной жизни, наконец-таки поженились.
В сториз молодоженов появились фото и видео, сделанные их друзьями в загсе. На регистрацию брака Антон и Алина отправились с близкими людьми и с любимой собакой.
Перед тем, как жениху и невесте надо было идти ставить подписи в документе, случился конфуз: Алине наступили на шлейф платья, едва не оторвав его.
Имя Антона Лаврентьева стало известным после того, как она появился в программе «Орел и решка. Шопинг», где его партнершей была Мария Ивакова. Поклонники были уверены, что они пара. После стало известно, что Антон отдал свое сердце близкой подруге Регины Тодоренко Алине Астровской.
На свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова гуляли все вместе: Мария Ивакова с Никитой Ефремовым (там они и перстали скрывать чувства друг к другу) и Алина Астровская и Антоном Лаврентьевым.
Для Алины брак стал уже третьим. Первый раз она пошла в загс с футболистом Евгением Бредуном, вторую попытку сделлала с бизнесменом Игорем. Антон женат не был: незадолго до свадьбы он разорвал отошения со своим пиар-менеджером Ириной Шелест.
Фото и видео: Instagram Алины Астровской, Антона Лаврентьева, @andrew_bayda, @alyonaroshal
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