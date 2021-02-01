Звезды шоу «Орел и решка» Лаврентьев и Астровская поженились через 1,5 года после помолвки

Ведущие трэвел-шоу «Орел и решка» Антон Лаврентьев и Алина Астровская объявили о помолвке осенью 2019-го. И теперь стало известно, что телеведущие, не раскрывающие детали личной жизни, наконец-таки поженились.

В сториз молодоженов появились фото и видео, сделанные их друзьями в загсе. На регистрацию брака Антон и Алина отправились с близкими людьми и с любимой собакой.

Перед тем, как жениху и невесте надо было идти ставить подписи в документе, случился конфуз: Алине наступили на шлейф платья, едва не оторвав его.