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34-летний сын Жана-Клода Ван Дамма женился на молодой пианистке из Азербайджана

Кристофер Ван Варенберг (но известен под псевдонимом отца) связал себя узами брака с 21-летней Суадой Хаджизаде. Сын голливудского актера с избранницей закрепили клятвы любви и верности подписями в посольстве Азербайджана в Турции.

Влюбленные не стали устраивать шикарную свадьбу с сотнями гостей (может быть, пока), а просто расписались в присутствии работников посольства и Жана-Клода Ван Дамма.

На невесте был элегантный белый костюм, а на женихе — классический костюм-тройка.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Крис Ван Варенберг

Фото: www.instagram.com/kris_vandamme_official

На своих официальных страницах молодожены не стали рассказывать о событии.

Фотографии с церемонии появились на странице Amerikansayağı Bakı.

Но в описании своего профиля Суада отметила Кристофера в мужьях. 21-летняя невестка Ван Дамма — подающая надежды пианистка, лауреат музыкальных конкурсов.

Крис — старший сын звезды боевиков и его супруги, экс-бодибилдерши Глэдис Португес. У пары также есть дочь Бьянка. Во втором браке Ван Дамма родился еще один сын — Николас.

Отношения Жана-Клода и Глэдис были непростыми. Они ругались, сходились, разводились, а через несколько лет опять поженились. Актер говорит, что супруга буквально спасла ему жизнь, помогла справиться с пагубными привычками. Однако в Сети давно гуляют фото Ван Дамма с предполагаемой пассией, с которой он, якобы, состоит в отношениях много лет.

Фото и видео: Instagram, Getty Images

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