34-летний сын Жана-Клода Ван Дамма женился на молодой пианистке из Азербайджана
Влюбленные не стали устраивать шикарную свадьбу с сотнями гостей (может быть, пока), а просто расписались в присутствии работников посольства и Жана-Клода Ван Дамма.
На невесте был элегантный белый костюм, а на женихе — классический костюм-тройка.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/kris_vandamme_official
На своих официальных страницах молодожены не стали рассказывать о событии.
Но в описании своего профиля Суада отметила Кристофера в мужьях. 21-летняя невестка Ван Дамма — подающая надежды пианистка, лауреат музыкальных конкурсов.
Крис — старший сын звезды боевиков и его супруги, экс-бодибилдерши Глэдис Португес. У пары также есть дочь Бьянка. Во втором браке Ван Дамма родился еще один сын — Николас.
Отношения Жана-Клода и Глэдис были непростыми. Они ругались, сходились, разводились, а через несколько лет опять поженились. Актер говорит, что супруга буквально спасла ему жизнь, помогла справиться с пагубными привычками. Однако в Сети давно гуляют фото Ван Дамма с предполагаемой пассией, с которой он, якобы, состоит в отношениях много лет.
Фото и видео: Instagram, Getty Images
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram