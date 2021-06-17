34-летний сын Жана-Клода Ван Дамма женился на молодой пианистке из Азербайджана

Влюбленные не стали устраивать шикарную свадьбу с сотнями гостей (может быть, пока), а просто расписались в присутствии работников посольства и Жана-Клода Ван Дамма.

На невесте был элегантный белый костюм, а на женихе — классический костюм-тройка.