Стильное платье и нежный букет: беременная Алеся Кафельникова вышла замуж
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @kafelnikova_a / Instagram
В субботу, 22 мая, скандально известная модель Алеся Кафельникова сообщила о своем замужестве.
Избранник дочери легендарного теннисиста Евгения Кафельникова - предприниматель Георгий Петришин, бывший жених актрисы Светланы Ходченковой.
«Теперь я точно знаю, как чувствовала себя диснеевская Золушка, когда нашла своего принца», — написала счастливая невеста под фотографией стильного платья и нежного букета в своем Instagram.
Совсем скоро в жизни Алеси Кафельниковой произойдет еще одно счастливое событие. Несмотря на то, что модель не комментирует эту информацию, случайные фотографии в блогах подруг говорят сами за себя: она беременна.
Напомним, что в январе 2020 года модель уже поздравляли с помолвкой. Алеся даже сообщила дату свадьбы, но позже назвала все это шуткой. В сентябре она подтвердила роман с Георгием Петришиным и даже намекнула на беременность.
Долгое время многие сомневались, что слухи об «интересном положении» Алеси Кафельниковой - не фантазии и не пиар. Совсем недавно, в 2017 году, модель сильно поругалась со знаменитым отцом, так как тот публично обвинил дочь в зависимости от запрещенных веществ. После случившегося модель прошла курс реабилитации и помирилась с родными.
Фото: Instagram
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