Стильное платье и нежный букет: беременная Алеся Кафельникова вышла замуж

Совсем скоро в жизни Алеси Кафельниковой произойдет еще одно счастливое событие. Несмотря на то, что модель не комментирует эту информацию, случайные фотографии в блогах подруг говорят сами за себя: она беременна.

Напомним, что в январе 2020 года модель уже поздравляли с помолвкой. Алеся даже сообщила дату свадьбы, но позже назвала все это шуткой. В сентябре она подтвердила роман с Георгием Петришиным и даже намекнула на беременность.

Долгое время многие сомневались, что слухи об «интересном положении» Алеси Кафельниковой - не фантазии и не пиар. Совсем недавно, в 2017 году, модель сильно поругалась со знаменитым отцом, так как тот публично обвинил дочь в зависимости от запрещенных веществ. После случившегося модель прошла курс реабилитации и помирилась с родными.