Кэти Перри и Орландо Блум тайно стали мужем и женой

Одна из самых ярких пар Голливуда Кэти Перри и Орландо Блум сыграли тайную свадьбу в кругу самых близких. О том, что они стали мужем и женой поклонники начали подозревать еще несколько месяцев назад, когда папарацци засняли Кэти и Орландо с обручальными кольцами на безымянных пальцах. Знаменитости хранят молчание, предпочитая не распространяться о личной жизни, и на светские мероприятия сейчас ходят без супружеских украшений.

Но друг пары, шоумен Бобби Бонс раскрыл их секрет. «Свадьба была настолько маленькой, что я даже не получил на нее приглашения», — пожаловался он.

Орландо Блум сделал предложение Кэти Перри еще в 2019 году. Но их планы насчет свадьбы скорректировала ненавистная всеми пандемия коронавируса.

В 2020 году Перри и Блум стали родителями: у них появилась дочь Дэйзи Дав Блум.

Отношения певицы и актера в первые годы были непростыми. Звезда «Карибского моря» уходил от певицы к другой девушке. Кэти тяжело переживала предательство. В одном из интервью она призналась, что уход любимого морально сломал ее пополам.

Для Кэти и Орландо брак стал вторым. Певица была замужем за актером Расселом Брендом, а актер был женат на модели Миранде Керр, с которой у него есть 10-летний сын Флинн.