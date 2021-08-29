Экс-муж Пелагеи Иван Телегин женился на Марии Гончар после полуторалет отношений

Пока пара лишь официально оформила отношения в одном из подмосковных ЗАГСов, пишет StarHit. Торжественное событие молодожены отмечают в узком кругу близких родственников и друзей, а свадьбу планируется сыграть позднее.

Напомним, Пелагея и Иван Телегин объявили о разводе в конце 2019 года, а завершился процесс только через год. При этом продолжается раздел имущества между бывшими супругами. Их 4-летняя дочь Таисия живет с мамой, но иногда видится с отцом.