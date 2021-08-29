Экс-муж Пелагеи Иван Телегин женился на Марии Гончар после полуторалет отношений
Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Иван Телегин, проживший в браке с Пелагеей почти 4 года, женился во второй раз. Избранницей 29-летнего спортсмена стала дочь миллионера Мария Гончар. С ней хоккеист начал встречаться в конце 2019-го — вскоре после того, как стало известно, что он и Пелагея решили развестись.
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Фото: Instagram
Пока пара лишь официально оформила отношения в одном из подмосковных ЗАГСов, пишет StarHit. Торжественное событие молодожены отмечают в узком кругу близких родственников и друзей, а свадьбу планируется сыграть позднее.
Напомним, Пелагея и Иван Телегин объявили о разводе в конце 2019 года, а завершился процесс только через год. При этом продолжается раздел имущества между бывшими супругами. Их 4-летняя дочь Таисия живет с мамой, но иногда видится с отцом.
Впервые Ивана Телегина заметили с новой девушкой в декабре 2019 года. Во время периода самоизоляции влюбленные уже не расставались. А в мае Мария Гончар получила предложение руки и сердца. Недавно Иван Телегин с размахом отметил 33-летие свое возлюбленной.
Фото и видео: Instagram
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