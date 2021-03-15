Константин Ивлев рассказал, как прошло его венчание в Тамани

47-летний шеф-повар и телеведущий обвенчался со своей молодой супругой Валерией Куденковой. Расписалась пара в самый романтичный день, 14 февраля, однако позже устроили грандиозное торжество в Тамани, на родине Валерии. Красивый праздник предназначался для родных Валерии и поклонников шеф-повара.

«Все прошло именно так, как мы ее себе представляли. Как говорится, фирма веников не вяжет, а если вяжет, то только фирменные. В первый день мы обвенчались — на церемонии присутствовали только самые близкие люди, никаких камер, ничего. После этого поехали к гостям, которые встречали нас по всем казачьим традициям», — рассказал Ивлев журналистам издания «7days».

После торжества пара улетела отметить медовый месяц и провести отпуск на Мальдивах — фотографии с отдыха опубликовала в своем блоге Валерия. Как предполагают поклонники пары, следующим этапом будет ребенок.

У самого Ивлева уже есть дети от первого брака с Марией Ивлевой, с которой они очень плохо расстались — супруга была шокирована появлением у своего мужа молодой и красивой любовницы.