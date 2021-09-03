passion.ru

Овдовевший год назад Андрей Норкин женился на копии первой супруги

Первой супруги популярного телевизионного и радиоведущего не стало в июне 2020 года. Норкину не просто было пережить уход жены, с которой они были не только семьей, но и коллегами по цеху: работали вместе на ключевых российских радиостанциях. С первой супругой Андрей состоял в браке почти 30 лет. Но прошло чуть больше года и Андрей женился во второй раз. Он лично рассказал об этом на своей странице в Instagram.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Андрей Норкин поделился фотографиями из ЗАГСа

Фото: Личный Instagram @norkinntv

Обладатель премии «ТЭФИ» опубликовал кадры из московского загса, где он позирует перед камерой вместе с невестой, очень похожей на первую избранницу журналиста. Андрей выбрал для торжественного случая элегантный смокинг с черной бабочкой, а девушка — надела элегантное бежевое платье-футляр и туфли-лодочки в тон. На фотографиях молодожены выглядят счастливыми.

Под публикацией почитатели деятельности Андрея Норкина поздравили его и его избранницу. Но есть и те, кто решил напомнить о коротком сроке, который прошел после смерти первой жены.

Напомним, Юлия Норкина умерла 4 июня 2020 года. Андрей сам сообщил о трагедии день спустя, написав следующее: «Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но в основном людей. Если вы хотите и можете попрощаться с ней, приезжайте на Новодеревенское кладбище в Пушкино», — такой пост оставил телеведущий.

У Андрея и Юлии остались дети: помимо сына Александра от первого брака Юлии, в браке родилась дочь Александра. В 2002 году супруги усыновили брошенного матерью в больнице семимесячного мальчика Артема, а через два года забрали в семью его младшего брата Алексея.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press