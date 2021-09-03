Овдовевший год назад Андрей Норкин женился на копии первой супруги

Под публикацией почитатели деятельности Андрея Норкина поздравили его и его избранницу. Но есть и те, кто решил напомнить о коротком сроке, который прошел после смерти первой жены.

Напомним, Юлия Норкина умерла 4 июня 2020 года. Андрей сам сообщил о трагедии день спустя, написав следующее: «Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но в основном людей. Если вы хотите и можете попрощаться с ней, приезжайте на Новодеревенское кладбище в Пушкино», — такой пост оставил телеведущий.

У Андрея и Юлии остались дети: помимо сына Александра от первого брака Юлии, в браке родилась дочь Александра. В 2002 году супруги усыновили брошенного матерью в больнице семимесячного мальчика Артема, а через два года забрали в семью его младшего брата Алексея.