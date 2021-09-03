Овдовевший год назад Андрей Норкин женился на копии первой супруги
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @norkinntv
Обладатель премии «ТЭФИ» опубликовал кадры из московского загса, где он позирует перед камерой вместе с невестой, очень похожей на первую избранницу журналиста. Андрей выбрал для торжественного случая элегантный смокинг с черной бабочкой, а девушка — надела элегантное бежевое платье-футляр и туфли-лодочки в тон. На фотографиях молодожены выглядят счастливыми.
Под публикацией почитатели деятельности Андрея Норкина поздравили его и его избранницу. Но есть и те, кто решил напомнить о коротком сроке, который прошел после смерти первой жены.
Напомним, Юлия Норкина умерла 4 июня 2020 года. Андрей сам сообщил о трагедии день спустя, написав следующее: «Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но в основном людей. Если вы хотите и можете попрощаться с ней, приезжайте на Новодеревенское кладбище в Пушкино», — такой пост оставил телеведущий.
У Андрея и Юлии остались дети: помимо сына Александра от первого брака Юлии, в браке родилась дочь Александра. В 2002 году супруги усыновили брошенного матерью в больнице семимесячного мальчика Артема, а через два года забрали в семью его младшего брата Алексея.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press