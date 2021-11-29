Александр Градский официально женился на своей возлюбленной за месяц до смерти

Вместе со своей возлюбленной Мариной Коташенко Градский прожил 17 лет. Актриса и модель стала матерью двоих детей артиста, однако долгое время была в статусе гражданской жены.

Однако, как сообщает MK.ru, Градский все же был официально женат на своей возлюбленной и матери своих детей Марине Коташенко. Свадьба состоялась за месяц до его кончины.

Как пишет издание, сам Градский был против того, чтобы оформлять брак официально. Он отмечал, что у его семьи и так есть все — недвижимость, машины, и он достойно обеспечивает своих близких. Однако за месяц до смерти он изменил мнение.