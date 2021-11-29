Александр Градский официально женился на своей возлюбленной за месяц до смерти
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Фото: Juliya Khanina/Russian Look
Вместе со своей возлюбленной Мариной Коташенко Градский прожил 17 лет. Актриса и модель стала матерью двоих детей артиста, однако долгое время была в статусе гражданской жены.
Однако, как сообщает MK.ru, Градский все же был официально женат на своей возлюбленной и матери своих детей Марине Коташенко. Свадьба состоялась за месяц до его кончины.
Как пишет издание, сам Градский был против того, чтобы оформлять брак официально. Он отмечал, что у его семьи и так есть все — недвижимость, машины, и он достойно обеспечивает своих близких. Однако за месяц до смерти он изменил мнение.
Возможно, на его решение повлияло ухудшение состояния — он несколько раз жаловался на здоровье. После его смерти именно его законная жена будет претендовать на наследство, в то время как гражданской жене ей будет намного сложнее доказать свое право.
Напомним, Градский скончался ночью 28 ноября от проблем с сердцем. Накануне его привезли в больницу в тяжелом состоянии, однако помочь артисту врачи не смогли. Ему было 72 года.
Фото: Global Look press