Александр Градский умер в возрасте 72 лет

Состояние артиста стремительно ухудшалось после перенесенной коронавирусной инфекции. Последнее время он практически не мог ходить и жаловался на боли в ногах. Композитору стало плохо в пятницу у себя дома — он потерял сознание и не мог прийти в себя около часа. Несмотря на плохое самочувствие и понижение давления музыкант долгое время отказывался ехать в больницу и продолжал лечиться дома. Последние дни он провел в реанимации.

Народный артист России умер ночью 28 ноября, сообщает Telegram-канал «112».

Александр Градский — советский певец, композитор и автор песен. Один из основоположников русского рока. В 1997 году музыкант получил звание заслуженного артиста России, а спустя два года народного. Также Александр является руководителем театра «Градский Холл» и на протяжении нескольких лет входил в состав жюри телепроекта «Голос» на Первом канале. 3 ноября артисту исполнилось 72 года.