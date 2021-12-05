Ольга Орлова тайно вышла замуж после 2-летнего романа — фото из загса

Звезда также отметила, что церемония прошла тихо и на ней не было никого кроме них.

«Я долго думала говорить или нет, но все-таки хорошими новостями очень приятно делиться. И я хочу, чтобы вы узнали об этом именно от меня. 27.09.2021. Мы расписались ровно во вторую годовщину нашего знакомства Тихо, скромно, вдвоем. Я всегда верила, что где-то по земле ходит мужчина, который ищет меня так же, как и я его. И я его встретила! Моего самого лучшего мужчину на свете! Я очень счастлива! И хочу поделиться этим счастьем с вами! P.S. Не устану повторять, что после сорока жизнь только начинается!» — подписала свадебные снимки Ольга.

Этот брак стал для Орловой вторым. В 2000 году успешная солистка группы «Блестящие» познакомилась с предпринимателем Александром Кармановым и вышла за него замуж. Забеременев, Ольге пришлось покинуть группу и посвятить себя семье. В 2001 году родился единственный сын певицы Артем. Через три года Орлова и Карманов развелись.