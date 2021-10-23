К алтарю отвел Вин Дизель: дочь погибшей звезды «Форсажа» Пола Уокера вышла замуж
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Фото: Instagram
Дочь разбившегося в аварии 8 лет назад актера Пола Уокера вышла замуж. 22-летняя Мидоу, единственная наследница звезды серии фильмов «Форсаж», стала супругой актера Луи Торнтона-Аллана. Кадрами с торжества, которое состоялось в Доминиканской республике, молодожены поделились в соцсетях.
На них видно, что к алтарю девушку вел друг ее отца и самой Мидоу Вин Дизель. 54-летний актер не раз снимался с Уокером в фильмах франшизы «Форсаж» и даже назвал в честь него свою дочь Полин.
На Мидоу было эксклюзивное платье-комбинация от Givenchy. Его специально для девушки разработал дизайнер Мэттью Уильямс.
До последнего времени Мидоу Уокер скывала личную жизнь. Отношения с Луи Торнтоном-Алланом она рассекретила только в июле этого года, а в августе пара объявила о помолвке.
Мидоу Уокер появилась на свет во время романа Пола Уокера с Ребеккой Сотерос. До 13 лет девочка жила с мамой на Гавайах, а в 2011 переехала к отцу. Пол Уокер погиб двумя годами позднее, разбившись в аварии. Он ехал с другом, который не справился с управлением и врезался в дерево, после чего автомобиль загорелся.
Фото и видео: @meadowwalker/Instagram