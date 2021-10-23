К алтарю отвел Вин Дизель: дочь погибшей звезды «Форсажа» Пола Уокера вышла замуж

Дочь разбившегося в аварии 8 лет назад актера Пола Уокера вышла замуж. 22-летняя Мидоу, единственная наследница звезды серии фильмов «Форсаж», стала супругой актера Луи Торнтона-Аллана. Кадрами с торжества, которое состоялось в Доминиканской республике, молодожены поделились в соцсетях.

На них видно, что к алтарю девушку вел друг ее отца и самой Мидоу Вин Дизель. 54-летний актер не раз снимался с Уокером в фильмах франшизы «Форсаж» и даже назвал в честь него свою дочь Полин.