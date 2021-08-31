Ксения Собчак пришла на свадьбу Моргенштерна в жакете на голое тело
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @xenia_sobchak
Для праздника Собчак выбрала эффектный брючный костюм от российского бренда. Двойка в остромодном оттенке синий электрик обошлась 41 500 рублей. К нему — пара лодочек цвета шоколада на миниатюрных каблуках. Стоимость — 25 750 рублей. Завершил образ сет из увесистых драгоценных камней в тон костюму и вместительная замшевая сумка Bottega Veneta. Цена аксессуара перещеголяла все детали образа — около 170 000 рублей.
Фото: Instagram @xenia_sobchak
Кстати, Ксения Собчак «выдала» кадры со свадьбы Моргенштерна одной из первых. Как проходил выкуп невесты и во что нарядился эпатажный жених — читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @xenia_sobchak
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