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Ксения Собчак пришла на свадьбу Моргенштерна в жакете на голое тело

Скандальный исполнитель Моргенштерн и его возлюбленная Дилара решили сделать завершение лета ярким и организовали свадьбу 31 августа. Ведущей стала Ксения Собчак, которая появилась на торжестве вместе с женихом. Рэпер отказался от элитного авто во главе кортежа, но и идею Ксении Анатольевны с катафалком не перенял. Выбор пал на скромную Daewoo Nexia, которая, по всей видимости, стоила дешевле, чем образ ведущей.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак и Моргенштерн

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Для праздника Собчак выбрала эффектный брючный костюм от российского бренда. Двойка в остромодном оттенке синий электрик обошлась 41 500 рублей. К нему — пара лодочек цвета шоколада на миниатюрных каблуках. Стоимость — 25 750 рублей. Завершил образ сет из увесистых драгоценных камней в тон костюму и вместительная замшевая сумка Bottega Veneta. Цена аксессуара перещеголяла все детали образа — около 170 000 рублей.

Ксения Собчак: детали образа

Ксения Собчак: детали образа

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Кстати, Ксения Собчак «выдала» кадры со свадьбы Моргенштерна одной из первых. Как проходил выкуп невесты и во что нарядился эпатажный жених — читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @xenia_sobchak

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