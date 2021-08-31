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Ксения Собчак пришла на свадьбу Моргенштерна в жакете на голое тело

Скандальный исполнитель Моргенштерн и его возлюбленная Дилара решили сделать завершение лета ярким и организовали свадьбу 31 августа. Ведущей стала Ксения Собчак, которая появилась на торжестве вместе с женихом. Рэпер отказался от элитного авто во главе кортежа, но и идею Ксении Анатольевны с катафалком не перенял. Выбор пал на скромную Daewoo Nexia, которая, по всей видимости, стоила дешевле, чем образ ведущей.