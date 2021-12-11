30-летняя дочь Аркадия Новикова и 29-летний рэпер Feduk впервые станут родителями
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @howtosasha/Instagram
Модель и блогер опубликовала фото, на котором она делает селфи в зеркале в черном брючном костюме. На снимке отчетливо виден округлившийся живот, который Новикова придерживает рукой.
В комментариях под фото отметился муж и будущий отец ребенка рэпер Федор Инсаров, известный как Feduck.
29-летний исполнитель хита «Розовое вино» и дочь одного из самых известных рестораторов в мире познакомились осенью 2018 года. Через полгода после начала отношений пара впервые появилась на публике вместе на шоу «Вечерний Ургант».
«Мы познакомились в магазине, я выбирала брату подарок, и он украл мой подарок практически», — рассказывала Саша.
На развитие романа пары в лучшую сторону повлиял карантин весной прошлого года. Саша и Федор проводили много времени вместе, по очереди выгуливали собак и ездили на дачу к семье девушки.
Влюбленные поженилась в мае 2021 года в Барвихе, а на невесте было белое платье от Bottega Veneta и пиджак.
Фото и видео: Instagram