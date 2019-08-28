Собчак с Богомоловым, Гага с Купером и еще 5 самых обсуждаемых романов этого лета

Ксения Собчак и Константин Богомолов
Фото: Starface
Этим летом Ксения Собчак и Константин Богомолов, о романе которых заговорили еще в начале года, наконец вышли из тени, стали вместе выходить в свет и публично проявлять нежные чувства друг к другу. Ксения и Константин вместе прилетели на фестиваль «Кинотавр», поговорили на разные темы в шоу «Осторожно Собчак!» и появились вдвоем на обложке глянца. Затем Константин опубликовал нежные фото и видео с Ксенией в своем Instagram, а сама Ксения трогательно поздравила возлюбленного с днем рождения. Когда поклонники и критики активно обсуждали пару и спорили о том, насколько Собчак и Богомолов подходят друг другу, режиссер взбудоражил общественность, публично признавшись Ксении в любви, а в августе и вовсе появились слухи о скорой свадьбе влюбленных.
Максим Виторган и Нино Нинидзе
Фото: Starface
Одним из самых обсуждаемых оказался и роман экс-супруга Ксении Собчак Максима Виторган с актрисой Нино Нинидзе. Поначалу брошенного Виторгана жалели, поклонницы в соцсетях писали о том, что готовы его утешить... И вдруг стало известно, что Максим горевал недолго и уже вовсю крутить роман с эффектной красоткой Нино. Влюбленные вместе выходили в свет, путешествовали и проводили время с детьми друг друга. Самые же дотошные и интересующиеся личной жизнью знаменитостей тем временем сравнивали Собчак и Нинидзе, споря о том, кто подходит Виторгану больше.
Леди Гага и Брэдли Купер
Фото: Global Look Press / Armando Gallo
Леди Гагу этим летом накрыло небывалой волной популярности в России. Случилось это благодаря слухам, что именно из-за нее в начале июня голливудский актер Брэдли Купер расстался после четырех лет отношений с русской супермоделью Ириной Шейк, родившей ему дочь Лею. Якобы бурный роман завязался между Купером и Гагой во время съемок фильма «Звезда родилась», в котором они очень убедительно сыграли влюбленных.
Сеть буквально взорвалась: русскоязычные пользователи превратили Instagram певицы в русскоязычный чат, в котором писали, что не дадут Ирину в обиду, просили вернуть ей Брэдли, называли Гагу разлучницей, вспомнили хит Ирины Аллегровой «Угонщица», а потом и вовсе начали делиться друг с другом рецептами русской кухни, знакомиться, рекламировать свои товары и услуги, передавать привет близким и искать потерянных родственников. Пока все гадали, действительно ли Леди Гага стала роковой разлучницей, папарацци подкараулили ее с новым ухажером. Певицу застали за поцелуями с другим мужчиной — специалистом по звуку Дэном Нортоном, который работает в команде артистки с 2018 года и владеет собственной компанией Audio Engineering Consulting Group.
Александр Цекало и Дарина Эрвин
Фото: Starface
В центре внимания широкой общественности уходящим летом также оказались Александр Цекало и Дарина Эрвин. В мае 58-летний шоумен и продюсер представил новую жену детям, а потом перестал скрывать от публики нежные чувства к ней. Александр дарил Дарине дорогие подарки, похудел ради супруги на десять килограммов, затем появились слухи о скором пополнении в счастливом семействе. Пока злопыхатели критиковали пару, поклонники Александра Цекало отмечали, что он выглядит как влюбленный юноша... И это прекрасно!
Светлана Лобода и Тиль Линдеманн
Фото: Instagram
Светлана Лобода и фронтмен Rammstein Тиль Линдеманн, которые вот уже больше года отказываются комментировать любые слухи о своих близких отношениях, снова оказались в числе самых обсуждаемых пар. Родившая от немецкого музыканта дочь Тильду (как сообщали многие СМИ и загадочные инсайдеры) Светлана в июле опубликовала провокационное фото с Тиллем на обложке журнала, тайно побывала на концерте Rammstein в Москве и намекнула на скорую свадьбу. Поклонники снова начали гадать, правда ли у Линдеманна и Лободы роман, и если да, когда они уже перестанут его скрывать?!
Ани Лорак и Егор Глеб
Фото: Instagram
В июне Ани Лорак, которая ранее развелась с неверным мужем, перестала скрывать молодого бойфренда. Новым возлюбленным артистки стал саунд-продюсер Black Star inc. Егор Глеб Одни начали критиковать пару из-за разницы в возрасте и из-за того, что Лорак так быстро начала новые отношения, а другие пожелали счастья и посоветовали не обращать внимание на злопыхателей: «Ого! Наконец подтвердили. Не обращайте ни на кого внимание и будьте счастливы, это самое главное», «Ну вот( такая надежда на Лазарева была)))))», «Он же на Дне рождении Софии целовал их 💋💋💋. ...я думаю это он.. 💖💖💖 Каролина, счастья вам!!!😘😘😘».
Марина Григорьева-Апполонова и Андрей Зубков
Фото: Instagram
Солист «Иванушек International» Андрей Григорьев-Апполонов и его жена Марина летом удивили многих, расставшись после долгих лет брака и рождения двоих детей. Вскоре после новостей о разводе Марина перестала скрывать нежные чувства к 28-летнему баскетболисту Андрею Зубкову. Влюбленные вместе провели отпуск. Спортсмен опубликовал совместный снимок из поездки, подписав его: «Мы как черное и белое. Только я — белое, ты — черное».
«Наши чувства за последние пару лет действительно остыли. Хотя за себя могу сказать, что люблю ее сейчас так же, как в первый день нашего знакомства. И, конечно, я переживал»,— признался Григорьев-Апполонов в новом интервью «СтарХиту». 48-летний артист и его 34-летняя супруга воспитывают двоих сыновей — Ивана и Артемия. «Они сейчас живут со мной, но в любой момент, когда я буду уезжать на гастроли, отправятся к маме», — поделился артист.
Александр Петров и Стася Милославская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru / Starface
Александр Петров и Ирина Станшенбаум казались идеальной парой, а этим летом неожиданно для многих поклонников пары стало известно о новом романе звезды сериала «Полицейский с Рублевки» с 24-летней актрисой Стасей Милославской. Познакомились они во время съемок фильма «Стрельцов», в котором сыграли мужа и жену. Стася уже следует за любимым на гастроли, и чувств они не скрывают. Многие уверены, что именно она стала причиной разрыва отношений Петрова и Старшенбаум. Артисты информацию не комментируют, а фотографы тем временем пытаются сфотографировать их вместе.
Текст: Роман Страстный
Фото: Eastnews, instagram, Starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!