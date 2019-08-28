Собчак с Богомоловым, Гага с Купером и еще 5 самых обсуждаемых романов этого лета

Леди Гагу этим летом накрыло небывалой волной популярности в России. Случилось это благодаря слухам, что именно из-за нее в начале июня голливудский актер Брэдли Купер расстался после четырех лет отношений с русской супермоделью Ириной Шейк, родившей ему дочь Лею. Якобы бурный роман завязался между Купером и Гагой во время съемок фильма «Звезда родилась», в котором они очень убедительно сыграли влюбленных.

Сеть буквально взорвалась: русскоязычные пользователи превратили Instagram певицы в русскоязычный чат, в котором писали, что не дадут Ирину в обиду, просили вернуть ей Брэдли, называли Гагу разлучницей, вспомнили хит Ирины Аллегровой «Угонщица», а потом и вовсе начали делиться друг с другом рецептами русской кухни, знакомиться, рекламировать свои товары и услуги, передавать привет близким и искать потерянных родственников. Пока все гадали, действительно ли Леди Гага стала роковой разлучницей, папарацци подкараулили ее с новым ухажером. Певицу застали за поцелуями с другим мужчиной — специалистом по звуку Дэном Нортоном, который работает в команде артистки с 2018 года и владеет собственной компанией Audio Engineering Consulting Group.

Александр Цекало и Дарина Эрвин