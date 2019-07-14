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Наконец-то! Константин Богомолов впервые опубликовал совместное с Ксенией Собчак фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Собчак во время отпуска в Африке

Фото: Instagram
А еще недавно телеведущая говорила, что они с режиссером не афишируют личную жизнь.

Константин Богомолов впервые опубликовал в Instagram фото, на котором счастливый позирует с Ксенией Собчак. С подписчиками режиссер поделился и видеороликом.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Фото: Instagram

К посту Богомолов поставит хэштег #наснедогонят.

Поклонники пары принялись комментировать фото и видео, желая влюбленным счастья.

«Жизнь одна , надо быть счастливым сейчас и сегодня»,

«Ну блин, а че поцелуй оставили за кадром. я бы взглянула с удовольствием, как режиссер лучших интимных сцен воплощает это в реальность. шучу, на самом деле безумно рада за вас самой искренней женской солидарностью - найти такого обаятельного, умного и сильного мужчину, который к тому же еще и любит вас - это действительно счастье! Долгих лет совместной жизни вам!»,

«Ксении Анатольевне будет о чем писать мемуары в старости»,

«Ну наконец-то»,

«Так приятно наблюдать за настоящими чувствами!», - выразили эмоции поклонники.

Напомним, Константин Богомолов в 2018 году развелся с Дарьей Мороз, с которой у него есть дочь Аня, а Ксения Собчак развелась с Максимом Виторганом, с которым растит маленького сына. Слухи о романе телеведущей и режиссера появились весной текущего года, но фото Собчак в профиле Богомолова появлялись уже давно. Одну из фотографий Богомолов подписал «Мадонна».

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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