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Жена рыжего «иванушки» Григорьева-Апполонова провела отпуск с новым возлюбленным

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Андрей Григорьев-Апполонов с женой Мариной

Фото: Instagram
Супруга ушла от артиста, но официально они не развелись.

В апреле стало известно, что 49-летний солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев Апполонов больше не живет с женой Мариной. Их брак продлился 16 лет. Но официально они пока не развелись.

Семейные фото Андрея и Марины

Артист долгое время отрицал факт разрыва с супругой и публично признавался ей в любви, но потом вынужден был признать, что они больше не вместе. Тогда он рассказал, что время супружество было для него увлекательным. После он добавил, что расставание стало для него сюрпризом.

После развала семьи двое сыновей – 15-летний Иван и 11-летний Артемий остались жить с отцом. Марина уже успела построить новые отношения. Слухи о том, что у нее появился новый возлюбленный, возникли давно. Теперь стало очевидным: она счастлива с другим мужчиной. Новым избранником стал, по иронии судьбы, 28-летний баскетболист Андрей Зубков. Первая фактическая жена Григорьева-Апполонова тоже ушла от него к баскетболисту – и тоже Андрею, Кириленко.

Марина Григорьева-Апполонова и Андрей Зубков больше не скрываются. Они вместе провели отпуск. Спортсмен даже некоторое время назад поделился совместным снимком из поездки, подписав его: «Мы как черное и белое. Только я — белое, ты — черное».

Марина Григорьева-Апполонова и Андрей Зубков

Фото: Instagram

Рыжий «иванушка» познакомился с Мариной, когда ей было всего 17 лет. Уже через год они стали родителями, но не спешили под венец. Отношения Григорьев-Апполонов с Мариной узаконил, когда родился их второй ребенок.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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