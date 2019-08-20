Жена рыжего «иванушки» Григорьева-Апполонова провела отпуск с новым возлюбленным

Артист долгое время отрицал факт разрыва с супругой и публично признавался ей в любви, но потом вынужден был признать, что они больше не вместе. Тогда он рассказал, что время супружество было для него увлекательным. После он добавил, что расставание стало для него сюрпризом.

После развала семьи двое сыновей – 15-летний Иван и 11-летний Артемий остались жить с отцом. Марина уже успела построить новые отношения. Слухи о том, что у нее появился новый возлюбленный, возникли давно. Теперь стало очевидным: она счастлива с другим мужчиной. Новым избранником стал, по иронии судьбы, 28-летний баскетболист Андрей Зубков. Первая фактическая жена Григорьева-Апполонова тоже ушла от него к баскетболисту – и тоже Андрею, Кириленко.

Марина Григорьева-Апполонова и Андрей Зубков больше не скрываются. Они вместе провели отпуск. Спортсмен даже некоторое время назад поделился совместным снимком из поездки, подписав его: «Мы как черное и белое. Только я — белое, ты — черное».