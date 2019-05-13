57-летний Александр Цекало представил новую жену детям

В начале весны продюсер Александр Цекало и актриса Дарина Эрвин заключили законный брак. Сегодня СМИ стало известно, что дети нашли общий язык с новой супругой папы. Причем это знакомство произошло еще до свадьбы.

«От брака с Викторией Галушкой у Саши есть 11-летняя дочь Александра и 6-летний Михаил. Он не скрывал от ребят новые отношения, устроил встречу с Дариной. Еще до свадьбы все вместе ездили за границу. Были в Диснейленде в Лос-Анджелесе. Эрвин быстро поладила с детьми избранника», — цитирует «СтарХит» слова инсайдера.

Напомним, что первый брак Александра Цекало с Аленой Шиферман продлился с 1980 по 1989 год. Второй — с Лолитой Милявской — с 1987 по 1999 год. На Виктории Галушке шоумен женился в 2008 году.

27-летняя Дарина стала четвертой по счету женой 57-летнего Александра. Поговаривают, что именно ради нее мужчина оставил сестру Веры Брежневой. Известно также, что из-за большой разницы в возрасте отец невесты не одобрил этот брак.