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Как с годами менялась внешность рыжего «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова

Самый яркий и солнечный участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов следующим летом отметит 50-летний юбилей. В коллектив продюсера Игоря Матвиенко артист поет и танцует вот уже почти четверть века! За это время Андрей успел стать отцом двоих сыновей и, конечно, измениться внешне. Предлагаем посмотреть, как менялась внешность участника одной из самых известных российских поп-групп на протяжении почти 25 лет.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: Instagram

Видео: Анна Егорова / Passion.ru

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