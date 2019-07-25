passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Элегантная Лобода, счастливые Нинидзе и Виторган, сияющая Безрукова и другие знаменитости посетили премьеру фильма «Гив ми либерти»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 18

Светлана Лобода и Стас Тыркин

Фото: Пресс-служба
Показ прошел 24 июля в рамках четвертого кинофестиваля Strelka Film Festival by Okko.

На премьеру фильма «Гив ми либерти» прибыли известные актеры и певцы, среди которых были Данила Козловский, Светлана Лобода, Ирина Безрукова, Оксана Акиньшина, Дарья Екамасова, Максим Виторган, Нино Нинидзе и другие знаменитости.

Причем Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые официально вышли в свет вместе после появления слухов об их романе.

Максим Виторган и Нино Нинидзе

Фото: Пресс-служба

Светлана Лобода прибыла на показ в тотал блэк образе: макси-юбке, пиджаке over size и черных туфлях-лодочках.

Светлана Лобода

Фото: Пресс-служба

Ирина Безрукова выбрала для мероприятия брючный костюм пудрового оттенка, черный топ под ним, белые кроссовки и черную сумочку.

Ирина Безрукова

Фото: Пресс-служба

Данила Козловский появился на премьере без Ольги Зуевой и весь вечер радостно беседовал с Оксаной Акиньшиной.

Данила Козловский и Оксана Акиньшина

Фото: Пресс-служба

Фильм знаменитым гостям представила съемочная группа во главе с режиссером Кириллом Михановским.

Фильм рассказывает о трех поколениях русской эмиграции, среди которых – аферисты и маргиналы. Все они едут в одном автобусе на поминки.

В прокат фильм выйдет 1 августа.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Пресс-служба

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!