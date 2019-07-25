Элегантная Лобода, счастливые Нинидзе и Виторган, сияющая Безрукова и другие знаменитости посетили премьеру фильма «Гив ми либерти»

На премьеру фильма «Гив ми либерти» прибыли известные актеры и певцы, среди которых были Данила Козловский, Светлана Лобода, Ирина Безрукова, Оксана Акиньшина, Дарья Екамасова, Максим Виторган, Нино Нинидзе и другие знаменитости.
Причем Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые официально вышли в свет вместе после появления слухов об их романе.
Фото: Пресс-служба
Светлана Лобода прибыла на показ в тотал блэк образе: макси-юбке, пиджаке over size и черных туфлях-лодочках.
Фото: Пресс-служба
Ирина Безрукова выбрала для мероприятия брючный костюм пудрового оттенка, черный топ под ним, белые кроссовки и черную сумочку.
Фото: Пресс-служба
Данила Козловский появился на премьере без Ольги Зуевой и весь вечер радостно беседовал с Оксаной Акиньшиной.
Фото: Пресс-служба
Фильм знаменитым гостям представила съемочная группа во главе с режиссером Кириллом Михановским.
Фильм рассказывает о трех поколениях русской эмиграции, среди которых – аферисты и маргиналы. Все они едут в одном автобусе на поминки.
В прокат фильм выйдет 1 августа.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Пресс-служба
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