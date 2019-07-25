Элегантная Лобода, счастливые Нинидзе и Виторган, сияющая Безрукова и другие знаменитости посетили премьеру фильма «Гив ми либерти»

На премьеру фильма «Гив ми либерти» прибыли известные актеры и певцы, среди которых были Данила Козловский, Светлана Лобода, Ирина Безрукова, Оксана Акиньшина, Дарья Екамасова, Максим Виторган, Нино Нинидзе и другие знаменитости.

Причем Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые официально вышли в свет вместе после появления слухов об их романе.