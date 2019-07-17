Боня, Жуков, Мартиросян, Потемкина и другие российские знаменитости присоединились к троллингу Леди Гаги

Россияне уже несколько дней троллят Леди Гагу. Волну негодования на певицу выплеснули поклонники Ирины Шейк, которые обвинили Гагу в том, что российская супермодель рассталась с любимым мужчиной. При этом большинство комментариев пользователи Сети оставляли на русском языке, что сводило к нулю возможность того, что Леди Гага их поймет, даже если и увидит.
«мы тебя за нашу Иру разукрасим»,
«верни Ирине любимого»,
«променять такую красавицу на этого крокодила»,
«где у Купера глаза?», - негодовали поклонники Шейк.
После находчивые инстаграмщики, видя наплыв читателей в профиле певицы, стали рекламировать свои товары и услуги. А вскоре посты Леди Гаги превратились в чат для общения русскоязычных пользователей социальной сети. В комментариях стали писать откровенную ерунду, причем к этому процессу присоединились российские знаменитости.
Так, Сергей Жуков поинтересовался, за какую цену можно купить гараж в Бирюлево-Товарной. Гарик Мартиросян попросил Гарика Харламова перезвонить ему. А модельер Белла Потемкина написала, что в чате Гаги очень весело. Вставила свои три копейки и Виктория Боня, написавшая, на английском языке комментарий, который мы не можем привести из-за ненормативной лексики.
Напомним, слухи о том, что Леди Гагу связывают с Брэдли Купером не только рабочие отношения, появились сразу после выхода на экраны фильма «Звезда родилась», в котором Купер впервые выступил в роли и актера, и режиссера. В фильме они настолько умело изобразили любовь, что многие увидели в этом не только отменную актерскую игру.
Сами актеры слухи не комментируют до сих пор. Однако Ирина Шейк ушла от Брэдли после четырех лет романа.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Regina Wagner/ Global Look press
Видео: Instagram
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