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Боня, Жуков, Мартиросян, Потемкина и другие российские знаменитости присоединились к троллингу Леди Гаги

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Леди Гагу «атаковали» русскоязычные инстаграмщики

Фото: Instagram
Оскароносную актрису и певицы затравили после расставания Ирины Шейки и Брэдли Купера.

Россияне уже несколько дней троллят Леди Гагу. Волну негодования на певицу выплеснули поклонники Ирины Шейк, которые обвинили Гагу в том, что российская супермодель рассталась с любимым мужчиной. При этом большинство комментариев пользователи Сети оставляли на русском языке, что сводило к нулю возможность того, что Леди Гага их поймет, даже если и увидит.

«мы тебя за нашу Иру разукрасим»,

«верни Ирине любимого»,

«променять такую красавицу на этого крокодила»,

«где у Купера глаза?», - негодовали поклонники Шейк.

После находчивые инстаграмщики, видя наплыв читателей в профиле певицы, стали рекламировать свои товары и услуги. А вскоре посты Леди Гаги превратились в чат для общения русскоязычных пользователей социальной сети. В комментариях стали писать откровенную ерунду, причем к этому процессу присоединились российские знаменитости.

Так, Сергей Жуков поинтересовался, за какую цену можно купить гараж в Бирюлево-Товарной. Гарик Мартиросян попросил Гарика Харламова перезвонить ему. А модельер Белла Потемкина написала, что в чате Гаги очень весело. Вставила свои три копейки и Виктория Боня, написавшая, на английском языке комментарий, который мы не можем привести из-за ненормативной лексики.

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Фото: Instagram

Напомним, слухи о том, что Леди Гагу связывают с Брэдли Купером не только рабочие отношения, появились сразу после выхода на экраны фильма «Звезда родилась», в котором Купер впервые выступил в роли и актера, и режиссера. В фильме они настолько умело изобразили любовь, что многие увидели в этом не только отменную актерскую игру.

Сами актеры слухи не комментируют до сих пор. Однако Ирина Шейк ушла от Брэдли после четырех лет романа.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Regina Wagner/ Global Look press

Видео: Instagram

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