Боня, Жуков, Мартиросян, Потемкина и другие российские знаменитости присоединились к троллингу Леди Гаги

После находчивые инстаграмщики, видя наплыв читателей в профиле певицы, стали рекламировать свои товары и услуги. А вскоре посты Леди Гаги превратились в чат для общения русскоязычных пользователей социальной сети. В комментариях стали писать откровенную ерунду, причем к этому процессу присоединились российские знаменитости.

Так, Сергей Жуков поинтересовался, за какую цену можно купить гараж в Бирюлево-Товарной. Гарик Мартиросян попросил Гарика Харламова перезвонить ему. А модельер Белла Потемкина написала, что в чате Гаги очень весело. Вставила свои три копейки и Виктория Боня, написавшая, на английском языке комментарий, который мы не можем привести из-за ненормативной лексики.