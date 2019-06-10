Свиридова, Шпица, Бардо и другие на вечеринке в честь открытия фестиваля «Кинотавр»

Официальная церемония открытия кинофестиваля состоялась 9 июня в Зимнем театре, открыл программу фильм Валерия Тодоровского «Одесса». После его просмотра, гости вечера отправились на Морвокзал в Bosco Дом Кино, где их ждала вечеринка по случаю открытия фестиваля и выступление артистов «Гоголь-центра» с фрагментами нашумевшего концерта-посвящения «Наша Алла» в постановке Кирилла Серебренникова.
Фото: Пресс-служба
Гости фестиваля зажигали до утра под головокружительный сет Федора Фомина, кульминацией вечера стал масштабный салют. Вечеринку открытия фестиваля «Кинотавр» в Bosco Доме Кино посетили Ксения Собчак и Константин Богомолов, Владимир Познер и Надежда Соловьева, Дарья Мороз, Ксения Рапаппорт, Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева, Анна Чиповская, Алексей Киселев и Маруся Фомина, Саша Петров, Наталья Бардо, Алена Свиридова, Константин Хабенский и многие другие.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: пресс-служба
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