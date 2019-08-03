23-летняя Полина Виторган проводит время с молодой возлюбленной отца

Некоторое время назад в Сети появились слухи о новом романе Максима Виторгана — актера заметили в компании коллеги, 28-летней Нино Нинидзе. Несмотря на то, что пара предпочитает не комментировать свои отношения, у этих слухов появляются все новые подтверждения. Так, 23-летняя Полина, дочь Максима Виторгана от первого брака, провела вечер минувшей пятницы в компании отца и его возлюбленной. Фотография девушек появилась в Stories Полины.