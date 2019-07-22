46-летнего Максима Виторгана и 28-летнюю Нино Нинидзе «застали вместе» в Одессе

Слухи о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе ходят уже не первую неделю. Не так давно актер поздравил свою предполагаемую возлюбленную с днем рождения, а теперь их «застали вместе» в Одессе — фотографии с одинаковой локацией были опубликованы в сториз их Instagram.
На фото, которое сделал бывший супруг Ксении Собчак, заметна женская стопа. Незадолго до этого, судя опять же по снимкам и локациям, Виторган и Нинидзе посетили заведение Dvor 12.
Возможный роман с коллегой Нино не комментирует. Она сообщила лишь, что занимается разводом с Кириллом Плетневым, о грядущем расставании с которым стало известно еще весной.
А как считаете вы, это любовь?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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