Ксения Собчак показала новое нежное видео с Константином Богомоловым в его день рождения

«Есть за горами, за лесами маленькая страна,

Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна,

Там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет,

Там во дворце живет жар-птица и людям дарит свет!», - написала Ксения поздравление, сопроводив его хэштегами: #мояжарптица, #поймалазахвост, #сднемрождения, #стихиолюбви.

«Хорошая пара, я рада», «Мужчина очень даже ничего. Красивая пара. Пусть все получится.», «а ведь счастье на лице не подделаешь», - прокомментировали подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Напомним, Ксения Собчак развелась с Максимом Виторганом весной 2019 года через несколько месяцев после расставания. Экс-супруг телеведущей сейчас встречается с актрисой Нино Нинидзе. Константин Богомолов после развода с Дарьей Мороз остался с ней в хороших отношениях, они вместе растят дочь Аню.