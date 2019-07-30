Светлана Лобода тайно побывала на концерте Rammstein в Москве

Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном, тайно побывала на его концерте в российской столице. Об этом сообщает телеграм-канал «Только никому» со ссылкой на свои источники.

«На концерте Rammstein в ложу Тилля пришла Лобода с дочерью. Пришла из-за кулис с его охранниками. Весь вечер певицу сопровождал менеджер Тилля - Анар. Ушла за две песни, в сопровождении охраны, судя по всему, обратно к Линдеманну. Весь концерт снимала на телефон. Выглядела, как жена рокера. В косухе и кожаных шортах», - говорится в сообщении.