Леди Гагу застали с новым ухажером, и это — не Брэдли Купер

Пока россияне обсуждают аморальный поступок Леди Гаги (певица якобы переехала к Брэдли Куперу сразу же после его расставания с Ириной Шейк), журнал People опубликовал эксклюзивные фотографии, на которых звезда нежничает с импозантным мужчиной в Лос-Анджелеском заведении Granville. Очевидцы рассказали, что пара целовалась у всех на глазах и совершенно не скрывалась от папарацци.

Мужчина, с которым застали 33-летнюю певицу, совершенно не похож на бывшего избранника модели. Он — брюнет, с разделенными на четкий пробор очень короткими волосами, складками на затылке и весьма полным лицом. Телосложение — скорее спортивное. Одежда простая, удобные летние мокасины, на руке — Apple Watch.

Журналистам удалось выяснить даже личность таинственного ухажера Гаги. Им оказался 37-летний специалист по звуку Дэн Нортон, которые работает в команде певицы с 2018 года и владеет собственной компанией Audio Engineering Consulting Group. Ранее он работал с такими звездами как Камила Кабельо, Бруно Марс, Джастин Тимберлейк, и даже с 2013 по 2016 годы был женат на актрисе Отем Гуззарди.

Шесть месяцев назад Леди Гага рассталась с предыдущим возлюбленным, Кристианом Карино. Судя по всему, «роман» с Брэдли Купером был действительно лишь пиар-ходом.