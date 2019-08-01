58-летний Александр Цекало и 38-летняя Дарина Эрвин готовятся стать родителями?

Роман продюсера Александра Цекало и актрисы Дарины Эрвин вызвал в свое время бурные обсуждения в Сети. «То, что есть сейчас — для меня очень дорого и близко. Я очень люблю свою жену Дарину. Что было позади — не важно, важно, что впереди», — говорил мужчина.
Многие не верили в искренность новой возлюбленной шоумена, а те, кто верил во взаимность чувств, полагали, что эти отношения не продлятся долго. Однако, по всей видимости, пара настроена более чем серьезно.
Бывший муж Лолиты Милявской и Виктории Галушки, похоже, собирается снова стать отцом: он и его молодая жена были замечены в «Лапино» — клинике, которая специализируется на ведении беременности и организации родов, и предлагает особые условия будущим звездным мамам.
Пока все на уровне слухов, будем ждать подтверждение.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram, globallookpress
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