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Ксения Собчак и Константин Богомолов назначили дату свадьбы?

Инсайдеры сообщили о решении Ксении Собчак и Константина Богомолова пожениться.

День назад в блоге Константина Богомолова появилось таинственное сообщение. Режиссер публично признался в любви Ксении Собчак. Как оказалось, это было неспроста.

Инсайдеры сообщили Telegram-каналу Dark Cosmo: Ксения Собчак и Константин Богомолов подали заявление в ЗАГС. Примерная дата бракосочетания уже известна: звезды официально станут мужем и женой в сентябре.

Пока все это — на уровне слухов. Ждем официальное подтверждение.

О романе Ксении Собчак и Константина Богомолова заговорили в начале 2019 года после того, как Максим Виторган разбил лицо режиссеру. Весной Собчак и Виторган развелись, договорившись о совместной опеке над сыном Платоном. Богомолов также остался в хороших отношениях с бывшей супругой — Дарьей Мороз — они вместе принимают участие в жизни их общей дочери Ани.

Максим Виторган сейчас тоже не одинок. Летом светские сплетники заподозрили его в романе с коллегой — Нино Нинидзе. Пару уже видели вместе, но пока официальных комментариев не поступало.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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