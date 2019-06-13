Влюбленный взгляд и вопросы о личном: Ксения Собчак взяла интервью у Константина Богомолова

В этот четверг, 13 июля, в эфир вышел очередной выпуск шоу «Осторожно Собчак!». Гостем Ксении Анатольевны стал режиссер Константин Богомолов, роман с которым ей приписывали последние несколько месяцев, однако ни он, ни она так и не прокомментировали слухи. Поводом для их встречи перед камерой стала новой должность Константина Юрьевича — он стал художественным руководителем Театра на Малой Бронной.

Помимо беседы о профессиональной деятельности, в ходе которой режиссер сообщил телеведущей, что она «не очень опытна в театре», а ее вкусовые «рецепторы не разработаны», Ксения задала Константину и тот самый вопрос, который интересует многих. «Хочется узнать про вашу личную жизнь», — поинтересовалась она. Мужчина ответил с серьезным лицом: «Я не комментирую личную жизнь», однако продемонстрировал отличное знание привычек своей предполагаемой возлюбленной.

Любимое блюдо Ксении — картошечка с селедочкой, и Константину это прекрасно известно.

«Ты читаешь книжки вообще?» — задал вопрос Богомолов в споре о стиле жизни режиссера, который затеяла Собчак, обидевшаяся на фразу, что она смотрит постановки потому что для нее «важен звон, который стоит, восприятие того, про что вы не очень понимаете».

«Иногда да, редко очень», — иронично ответила Собчак.

«Ну ладно, не ври, я знаю, что ты читаешь много книжек, при этом чекинишься бог знает где», — с нежностью упрекнул ее оппонент.